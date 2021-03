Luca Zaia in diretta oggi. ​«Perché vaccini approvati da Fda devono avere autorizzazione Ema ed Aifa? Perdiamo tempo». Crescono i ricoveri

Luca Zaia in diretta oggi, martedì 9 marzo 2021, per le ultime notizie sulla pandemia da Coronavirus in Veneto. Si è aperta ieri al partita della chiusura delle scuole nella nostra regione, in base all'incidenza del virus nei distretti. E sono già 4 i distretti sanitari che vedranno tornare in didattica a distanza al 100% gli studenti dalla seconda media (compresa) in su. Altri due sono a forte rischio di chiusura. Sempre più concitata, a livello nazionale, la discussione sulle ulteriori misure restrittive da adottare per fronteggiare questa nuova e virulenta fase dell'epidemia: avanza l'ipotesi di un lockdown nel weekend, o comunque una stretta per le regole nelle Regioni o nelle zone dove è più forte la circolazione del virus. Draghi è dalle 9 di stamattina in riunione con i tecnici del Cts e potrebbero arrivare modifiche al Dpcm a stretto giro (LEGGI).

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

43mila tamponi nelle 24 ore. Incidenza 3,71%, 1608 nelle 24 ore nuovi contagi, 30210 positivi oggi , 1456 ricoverati (+56), 160 terapia intensiva, 1296 area non critica, +29 decessi nelle ultime 24 ore.

Covid Veneto

«Non è un'influenza, i dati ce lo dicono - ha affermato Zaia - la partita resta quella dei vaccini, 53.300 dosi sono arrivate stamani, di Pfizer, stiamo spingendo moltissimo sulla campagna vaccinale, le Ulss si stanno riorganizzando. Faremo accordi con i singoli privati, diventerà una chiamata di popolo, anche perché i vaccini arriveranno, ci sarà Johnson e Sputnik, e tutti gli altri come NovaVax. La mia proposta è questa: perché vaccini autorizzati Fda devono avere il vaglio di Ema ed Aifa in questo momento di emergenza? Perché dobbiamo perdere così tanto tempo? Questo incremento dei contagi non è una preoccupazione da poco, sale di giorno in giorno, stiamo affrontando una nuova infezione partendo da una base di 1459 pazienti ricoverati, si andrebbe a 5mila pazienti se l'ondata fosse come quella di dicembre. In prospettiva non possiamo permetterci di riempire gli ospedali, non riusciremmo a curare tutti».

Test rapidi

«In Germania con 5 euro i cittadini si comprano il test fai da te al supermercato, purtroppo in Italia siamo ancora indietro», ha commentato Zaia.



Veneto Covid Free

«Noi vogliamo presentare la Regione covid free»: lo ha detto il Presidente del Veneto Luca Zaia commentando la sperimentazione da parte di Trenitalia dei treni covid free sulla tratta Milano-Roma. «Bisogna fare vaccini - ha aggiunto, parlando a margine della presentazione dei nuovi treni regionali Pop e Rock - se ce li danno saremo vaccinati e lo sarà tutta l'Italia e quindi potremo presentarci al mondo come covid free». «Siamo l''unica realtà italiana che avrà tutti i treni nuovi - ha affermato Zaia - adesso vi dico: trattateli bene, è un valore pubblico».

