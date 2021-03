Bollettino Covid in Veneto oggi: balzo in avanti del virus: 1.608 contagi e 29 decessi nelle ultime 24 ore. Superate le 10mila vittime

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, martedì 9 marzo 2021. Balzo in avanti dei contagi Covid, che registra 1.608 casi di positività nelle ultime 24 ore. I decessi sono 29. Lo riferisce il report della Regione. «In Veneto oggi abbiamo registrato 1.608 nuovi positivi con un'incidenza del 3,71% e, purtroppo, altri 29 decessi per un totale di oltre 10mila vittime dall'inizio dell'epidemia». Lo ha spiegato il presidente del Veneto Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa.

Il totale degli infetti da inizio epidemia sale a 344.875, quello delle vittime a 10.009. Peggiora ancora la situazione negli ospedali, dove sono 1.456 i letti occupati da malati Covid; 1.295 nei normali reparti medici (+53), e 160 (+3), nelle terapie intensive. I 1.606 nuovi positivi sono stati scoperti con l'effettuazione di 43.279 , pari ad una incidenza del 3,71%.

Ultimo aggiornamento: 14:00

