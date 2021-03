Da venerdì scuole chiuse nel distretto di Belluno: superata l'incidenza di 250 casi su 100mila abitanti

BELLUNO - Superata l'incidenza di 250 casi di Covid-19 ogni 100 mila abitanti nel distretto di Belluno: chiudono le scuole e studenti in didattica a distanza al 100% dalla seconda media in su. Lo ha annunciato in diretta oggi il governatore Luca Zaia. Questa mattina alle 11 sono arrivati i nuovi calcoli del Ser, il Distretto 1 va sopra l'incidenza indicata, quindi scatterà anche in questo distretto la didattica a distanza da venerdì.

Ultimo aggiornamento: 13:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA