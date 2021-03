Luca Zaia in diretta oggi, «Contagi Covid in crescita, preoccupano Padova, Treviso e Verona»

Luca Zaia in diretta oggi, lunedì 8 marzo 2021, per le ultime notizie sulla pandemia da Coronavirus in Veneto. Se a Roma si continua a parlare di misure sempre più stringenti e l'ipotesi di un lockdown nazionale di 2-3 settimane non sembra essere poi così lontanto, nel frattempo le regioni italiane cambiano colore: ed ecco che da oggi il Veneto passa ufficialmente da giallo ad arancione, così per il Friuli Venezia Giulia (il contagio record in Fvg - LEGGI). E il cambio di fascia alimenta sempre di più la riflessione sul nodo scuole: il governatore Zaia con il superteam Covid della Regione sta osservando la situazione da settimane e valutando l'applicazione di alcune regole sui contagi a scuola, un protocollo che dovrebbe essere presentato tra oggi e domani. Ma se questo non bastasse? Ed ecco che si fa avanti l'ipotesi della chiusura degli istituti (LEGGI): il governatore del Veneto Luca Zaia sta valutando quali scuole chiudere, anche alla luce di un documento riservato dell’Istituto superiore della sanità (Iss) che prospetta un Rt, cioè l’indice di trasmissione del contagio, a 1.30.

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Molecolari oltre 4 milioni quelli fatti ad oggi, 3 milioni 321mila i test rapidi. Incidenza 7,28%, nelle 24 ore 757 nuovi contagi, positivi oggi 29.514, ricoverati 1.004, 157 terapia intensiva, 1243area non critica, +12 decessi nelle ultime 24 ore.

Covid in Veneto

«Abbiamo avuto una lunga conferenza con i direttori delle Ulss stamani, la situazione è di preoccupazione - ha riferito Zaia -, abbiamo tre province Padova, Treviso, Verona, con una curva di crescita importante, e anche quella regionale è evidente. Oggi abbiamo discusso e deciso un nuovo piano di sanità pubblica, prudenziale, per gestire il virus: ridurremo alcune attività ospedaliere per concentrarci sul Covid. E' come se avessimo oggi un "bollettino meteo" che ci dà una proiezione per la prossima settimana».

