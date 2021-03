Report Iss regioni: «Valore Rt sopra 1, prima volta dopo 7 settimane». Istat: mortalità Covid 2020 è 10%

I contagi stanno pericolosamente risalendo in Italia. L' indice Rt medio nazionale ha raggiunto quota 1,06. L'Rt medio, calcolato tra il 10 e il 23 febbraio, sui casi sintomatici va sopra uno per la prima volta in sette settimane.

È questo il dato all'esame della cabina di regia che sta effettuando il consueto monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute che sarà presentato nel pomeriggio. Il dato della diffusione del Covid è preoccupante perché l'indice Rt arrivato a 1,06 la scorsa settimana era a 0,99.

Numeri da zona rossa

Se l'indice Rt non dà l'impressione di una recrudescenza, l'Iss fornisce un altro numero allarmante per comunicare che stiamo assistendo a una «netta accelerazione dell'epidemia». Il numero è l' incidenza nazionale che sfiora i 200 (194,87 per 100.000 abitanti) con una previsione di ulteriore peggioramento: nei prossimi giorni potrebbe raggiungere quota 250. Per capire: questa soglia è quella che fa scattare la chiusura delle scuole e la zona rossa. I dati sono relativi al periodo 22-28 febbraio.

L'incidenza nazionale nella settimana di monitoraggio, quindi, si allontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull'intero territorio nazionale dell'identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti e anzi si avvicina alla soglia di 250 casi per 100mila abitanti.

Gli ospedali

Altro parametro che rappresenta una spia rossa è il livello di saturazione dei reparti ospedalieri. Sono sempre più sotto stress. Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento (26% contro il 24% della scorsa settimana). Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in risalita da 2.146 della settimana scorsa a 2.327 (il dato è riferito al 2 marzo). Aumenta anche il numero di persone ricoverate in aree mediche, passando da 18.295 (23/02/2021) a 19.570 (02/03/2021).

Cambio colori

Oggi infatti il ministero della Salute stringerà le misure su diverse regioni, tra cui la Lombardia, che ha proclamato da mezzanotte l'arancione scuro e ha registrato oltre 5 mila tamponi positivi in 24 ore. In bilico anche Campania, Emilia Romagna e Abruzzo, che potrebbero aggiungersi in rosso a Molise e Basilicata. Calabria - che chiuderà tutte le scuole - Friuli Venezia Giulia e Veneto vanno verso l'arancione (il governatore Luca Zaia ha appena dato l'ufficialità del passaggio in zona arancione), mentre il Lazio resta fino all'ultimo tra giallo e arancione. Nelle Marche, dove già Ancona è zona rossa, da sabato partirà la stretta a Macerata.

I dati Istat sulla mortalità Covid

Dall'inizio dell'epidemia e fino al 31 dicembre 2020 il contributo dei decessi Covid-19 alla mortalità per il complesso delle cause è stato, a livello medio nazionale, del 10,2%. Lo evidenzia il Rapporto Iss-Istat "Impatto dell'epidemia Covid sulla mortalità 2020".

