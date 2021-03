Covid, il Comune vieta il fumo all'aperto: cosa dice l'ordinanza

VERONA - A Verona da sabato 6 marzo sarà vietato fumare all'aperto. Il sindaco Federico Sboarina ha firmato oggi l'ordinanza che entrerà in vigore da sabato 6 marzo. «Questa ordinanza - ha spiegato - è a tutela dei cittadini, al rispetto delle altre persone e per la tutela della nostra salute». L'ordinanza prevede che non si possa fumare ad una distanza inferiore ai 15 metri dalle fermate degli autobus, dagli ingressi delle scuole, dei nidi e delle materne, e comunque impone, nel restante territorio della città, il divieto di fumare ad una distanza inferiore ai 3 metri da altre persone.

«Nel nostro Comune - ha ricordato Sboarina - è già vigente da anni il divieto di fumo all'interno dei parchi pubblici, delle aree verdi e dei parchi giochi comunali». Quanto ad altre misure per evitare assembramenti, soprattutto ai tavoli dei bar durante il fine settimana, il sindaco ha detto di «aver già fatto l'ordinanza che vieta di consumare bevande sul suolo pubblico, fuori dai locali, dopo le 15 nei week-end». «Troppa gente "attaccata" e con mascherine abbassate nei plateatici? Esistono già protocolli precisi all'interno dei locali, che sono stati decisi dal Governo» ha concluso Sboarina.

