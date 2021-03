Luca Zaia in diretta oggi. «Rt del Veneto oggi 1,12, ma gli ospedali reggono». Verso la zona arancione. Contagi a scuola in crescita

Luca Zaia in diretta oggi, giovedì 4 marzo 2021, per le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto. In primo piano al livello nazionale oggi ci sono le scuole e il ritorno alla Dad per tantissimi studenti, ma anche l'incombente zona rossa per molte regioni. Il Veneto, intanto, si avvia, salvo repentini cambi di scenario, a passare dal colore giallo a quello arancione, secondo quanto annunciato ieri dal governatore. Sul fronte dei vaccini prosegue la campagna in Veneto, mentre l'Ema avvia la valutazione per Sputnik V (la Russia ha annunciato: «Pronte 50 milioni di dosi per gli europei»).

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Sono 1.487 i positivi nelle ultime 24 ore, incidenza del 3,62%. 26.601 gli attualmente positivi. 1.358 ricoverati totali, +8 in area non critica , +1 in terapia intensiva. 9.911morti da inizio pandemia, +20 decessi nelle ultime 24 ore.

Covid in Veneto

«Ho sentito anche il ministro Speranza stamani - ha precisato Zaia - e di certo ci sono regioni in sofferenza più di noi, l'Italia sta colorandosi in arancione e rosso sempre di più- e l'azione sulle scuole è un'azione in corso. Rt del Veneto oggi 1,12 (151,3 su 100mila abitanti è l'incidenza veneta) , non abbiamo ancora tassi di ospedalizzazione importanti, con questi dati credo sia verosimile che si ritorni "a ballare un po", rischiamo di passare in arancione da lunedì. Siamo preoccupati dall'andamento del virus, veniamo da due mesi abbondanti di calo, siamo riusciti a riaprire le prestazioni negli ospedali, ma ora abbiamo timori. Spero che si possa alla fine dire, ma è una speranza, che noi avevamo già dato a novembre e dicembre, ma avremo comunque "turbolenza in volo". I cittadini devono mettersi in testa di usare i dispositivi ed evitare ogni forma di assembramento non necessaria».

Mascherine

«Ideale sarebbe usare al Fp2, con tutte le difficoltà economiche del caso. La questione è la presunta inefficacia delle mascherine chirurgiche contro le varianti del Covid. Domani avremo una nuova riunione con i rappresentanti del Governo e parleremo anche di tutti i dispositivi di protezione».

Scuole chiuse o aperte?

«In questa fase la dottoressa Russo con l'assessore Lanzarin e il dottor Flor stanno ananlizzando la situazione - ha affermato il governatore Zaia -, per ora non si è deciso nulla, abbiamo il parametro istituito dal Governo ma stiamo facendo il punto per vedere se ci siano aree omogenee da considerare per chiusure mirate. Il Dpcm fissa regole chiare in base al colore della zona, noi le rispetteremo. Il dato sulla scuola: da inizio gennaio ad oggi abbiamo avuto 2372 studenti coinvolti in casi di contagio e 34552 ragazzi in quarantena, 323 docenti positivi, in quarantena 2238. Il tema delle varianti pesa molto di più sui giovani che frequentano le scuole».

Zone a rischio chiusura delle scuole. «L'Alta Padovana è particolarmente colpita, è alle soglie del blocco con 200 casi su 100mila abitanti, poi c'è il Comelico dove abbiamo già fatto blocchi l'anno passato, allora si chiusero i bar, probabilmente in piccole comunità dove l'aggregazione avviene in piccole realtà e punti vendita, il contagio sia più facile».

Vaccini

«Una sola dose di vaccino per quelli che si sono infettati da meno di sei mesi, questa è la novità che abbiamo recepito e questo diventerà operativo nelle prossime ore». Lo ha annunciato il presidente Zaia. Intervallo fra prima e seconda dose: c'è ancora dibattito sulle tempistiche, la proposta era di dilatare a 42 giorni il Pfizer, quindi noi facciamo il richiamo intorno al 21esimo giorno, nell'attesa della autorizzazione». Il Veneto adesso ha bisogno dei vaccini, ed è pronto per mettere in atto una vaccinazione di massa. «A marzo arriveranno più vaccini di quelli arrivati a gennaio e febbraio insieme, immagino che con la primavera ne avremo sempre di più».

Venezia, ordinanza contro i tour alcolici

Che ne pensa Zaia? «Credo che Brugnaro abbia fatto bene e questo sia un esempio di buon lavoro di squadra, non è che la Regione possa regolamentare tutto. Non sarò mai contrario a un sindaco che fa qualcosa per la tutela della salute dei propri cittadini».

Ultimo aggiornamento: 13:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA