Luca Zaia in diretta oggi. Presidente del Veneto assente: riunione con il Governo

Luca Zaia in diretta oggi, martedì 2 marzo 2021, per le ultime notizie sulla pandemia da Coronavirus in Veneto. Occhi puntati sui contagi e sui nuovi ricoveri, sia in area non critica che in terapia intensiva, il presidente ieri ha detto chiaramente che il virus sta riprendendo forza e che gli interventi se necessari non tarderanno ad arrivare da parte della Regione. Ma intanto oggi è il giorno del nuovo Dpcm, almeno secondo la tabella di marcia del Governo, e stamani è iniziata a Palazzo Chigi la riunione della cabina di regia del presidente del Consiglio Mario Draghi con i ministri e gli esperti in vista del varo delle misure anti contagio. Fra queste una su tutte: la chiusura delle scuole . Anche di questo ha parlato ieri il governatore del Veneto, supportato dal parere del direttore della Sanità regionale, il dottor Luciano Flor, entrambi convinti che non si debba aspettare un'impennata del Covid per chiudere gli istituti. E il Governo sembra proprio essere posizionato sulla stessa linea di azione, nel nuovo Dpcm si prevedono scuole chiuse in zona rossa e facoltà nelle altre regioni (dunque anche in zona arancione o gialla) di chiudere gli istituti se, a livello locale, si raggiungono 250 casi ogni 100mila abitanti. Questa soluzione recepisce in sostanza le indicazioni del Cts sulle scuole e porta alla chiusura anche delle elementari e delle medie, con il ritorno alla didattica a distanza, nelle aree rosse e ad alto contagio (LEGGI L'ARTICOLO SUL NUOVO DPCM). Altro nodo gordiano è la partita dei vaccini, in Veneto come in tutta Italia. Ma da noi è emerso, nelle ultime ore, un fatto di cronaca importante, lo scandalo delle dosi per amici e parenti del personale scolastico a Padova, sul quale l'azienda ospedaliera sta lavorando per portare a termine tutte le verifiche necessarie.

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi oltre 4 milioni 063mila, 3milioni 234mila test rapidi, positivi nelle ultime 24 ore, incidenza del %. ricoverati totali, in area non critica, in terapia intensiva . Decessi da inizio pandemia, nelle ultime 24 ore.

