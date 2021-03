Luca Zaia in diretta oggi: «Sale l'Rt del Veneto, scuole aperte pesano sul contagio». Vaccini, Flor: «Da domani somministreremo tutte le dosi che arriveranno»

Luca Zaia in diretta oggi, lunedì 1 marzo, per le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto. La pandemia sta dando segni di risalita, i casi di contagio da Covid e i ricoveri in area non critica e terapia intensiva negli ultimi giorni sono aumentati. Non è un buon segno, e il governatore si era detto preoccupato fin dal primo giorno di inversione della tendenza. E parole serie sono giunte stamani anche dal ministro Speranza, che ha dichiarato: «Le prossime settimane non saranno facili nella gestione del Covid. Abbiamo l'obbligo di dire la verità e di dire come stanno le cose». Che ci si avvii verso maggiori restrizioni? Qualcuno pensa a un lockdown ? Il Veneto intanto resta giallo, almeno fino a venerdì, quando verranno nuovamente rivalutati i colori delle Regioni italiane. Si guarda intanto con fiducia mista ad apprensione alla campagna vaccinale , che prosegue con le dosi a disposizione (Chi può farlo, le procedure Regione per Regione - LEGGI) , ma la partita dell'acquisto dei vaccini in autonomia non sembra essere definitivamente chiusa, almeno dalle ultime dichiarazioni di Zaia: «Alla fine avrò ragione io. 20 intermediari continuano a dire che li hanno», e se gli intermediari dopo l'indagine dei Nas risultassero affidabili e le dosi realmente fossero disponibili sul mercato? A quel punto occorrerebbe valutare il da farsi. Ma intanto fa restare sempre di più con il fiato sospeso il fenomeno delle varianti del virus , nel vicino Alto Adige la situazione è sempre peggiore: ci sono stati due morti per la “sudafricana”: cresce il numero dei comuni isolati. E se è vero, come di ce il rpesidente del Veneto, che il Covid non conosce confini, le mutazioni risultano essere davvero ad un passo, e va ricordato che a Bolzano ne sono presenti ben quattro: quella sudafricana, spagnola, britannica e ceca.

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi oltre 4 milioni, 3milioni 204mila test rapidi, positivi 603 nelle ultime 24 ore, incidente del 5,70%. 1334 ricoverati totali, 1195 in area non critica (-7), 139 in terapia intensiva (-2). Decessi da inizio pandemia 9852, +5 nelle ultime 24 ore.

Covid in Veneto

Si incrementa l'incidenza, eravano all'1%. L'Italia si sta corolando di arancione, noi per i parametri del Dpcm non siamo ancora arancioni ma il nostro Rt è salito. E la presenza delle scuole aperte conta, pesa sul contagio. Credo che la correlazione con la scuola ci sia e non per colpa dei ragazzi, lo dice la letteratura scientifica a disposizione. I ragazzi hanno cariche virali alte e spesso sono asintomatici, questo porta il virus nelle famiglie. Chiudere una scuola è una sconfitta, intendiamoci.Ma non può passare l'idea che chi chiude una scuola abbia l'anello al naso e chi no rappresenti il mondo intellettuale, si aprono e chiudono perché ci sono indicazioni di natura scientifica e sanitaria. E chi ha aperto le scuole prima di noi adesso le sta chiudendo.

Tra oggi e domani ci sarà, immagino, un nuovo incontro con il Governo, il Cts dice di chiudere le scuole nelle zone rosse. Fondamentale, nella valutazione delle zone, è l'uguaglianza dei parametri fra le Regioni, e non devono essere trascurati quelli dell'ospedalizzazione.

Scuole a rischio chiusura?

Il dottor Luciano Flor, direttore Generale della Sanità della Regione Veneto, spiega la situazione sanitaria questa mattina. Oggi in rianimazione siamo in crescita nell'ultima settimana, non siamo calati, ma siamo cresciuti di una decina di malati nel differenziale entrati-usciti. Lo stesso discorso vale per i malati in area non critica, dove siamo in leggera crescita. I segnali sono quelli della ripresa della malattia, dobbiamo aspettare di avere i numeri alti per intervenire? - si è chiesto il dottore -, noi siamo lontanissimi dai numeri che chiederebbero la chiusura delle scuole ma non possiamo pensare di arrivare a quei numeri per muoverci. Dobbiamo ragionare su cosa fare, se l'andamento si stabilizza sui numeri di oggi continuiamo con la prevenzione e i test e la sorveglianza, chiudendo istituti singoli. Ma non stiamo tranquilli.

Vaccini

Flor fa il punto: da oggi e domani somministreremo tutti i vaccini che arrivano, abbiamo già fatto la scorta per il richiamo a 21 giorni. Ci sarà quindi un'accelerata sulla campagna vaccinale.

