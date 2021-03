Luca Zaia in diretta oggi. ​«Bisogna guardare in faccia in numeri: in 24 ore abbiamo intercettato 1.505 nuovi infetti». E' certo: il Veneto arancione da lunedì

Luca Zaia in diretta oggi, venerdì 5 marzo 2021, per le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto. L'andamento della pandemia da Covid è oggetto dell'analisi, preoccupata, del governatore e di tutto il team della Sanità veneta. Oggi, fra l'altro, si decide sul futuro colore della nostra regione e pare oramai scontato il passaggio in fascia arancione da lunedì. Intanto, sul fronte del Governo, si ragiona ad un piano di intervento rigoroso in caso di esplosione dei contagi: Pasqua e i weekend con le regole della zona rossa, come durante le festività di Natale. E coprifuoco anticipato alle 20, questo è quello che si prospetta (LEGGI). E poi ci sono i vaccini, la Regione ha chiesto un'accelerata sul fronte delle somministrazioni (LEGGI) con la somministrazione di tutte le dosi disponibili (ecco quanti vaccini sono stati fatti fino ad oggi).

APPROFONDIMENTI IL PUNTO Luca Zaia in diretta oggi. «Rt del Veneto oggi 1,12, ma gli... IL PUNTO Luca Zaia: «Aumentano i ricoveri. Venerdì Veneto a... IL PUNTO Luca Zaia assente dalla diretta: riunione con il Governo. Il virus in... LA RICERCA Covid, lo studio di Padova: anche i bambini si ammalano. Il caso di... IL PROVVEDIMENTO Coronavirus in Fvg, la stretta è ufficiale: firmata... L'ANALISI Esplode la variante inglese. In Veneto picco nell'Alta Padovana:...

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi sono 4milioni e 109mila, test rapidi 3milioni e 316mila. Sono 1.505 i positivi nelle ultime 24 ore, incidenza del 3,44%. Sono 27.440 gli attualmente positivi (-839 rispetto a ieri). Sono 1.359 i ricoverati totali, 1206 in area non critica (+4) , 153 in terapia intensiva (-3). Sono +25 i decessi nelle ultime 24 ore.

Covid in Veneto

Non è questione di fare i tragici o gli ottimisti - ha detto Zaia - dobbiamo guardare in faccia i numeri: in 24 ore abbiamo intercettato oltre 1500 positivi, immaginate quanti positivi ci sono sfuggiti, abbiamo testato 45mila veneti non tutti i veneti. Almeno 150mila persone possono essere positivi in incremento. Dobbiamo evitare ogni forma di assembramento, e non mi si venga a dire che alcuni assembramenti sono utili per vivere. Penso alla programmazione della spesa per gli anziani, non dobbiamo mica fare un'ordinanza per dire che scelgano orari di minore affollamento. E poi si deve usare la mascherina. Siamo davanti a una variante del virus che è dal 43 al 100% più contagiosa. Stamattina Bonaccini mi ha riferito che in una settimana hanno avuto 600 nuovi ricoveri. E così nelle altre regioni.

Veneto arancione

Ho sentito il ministro Speranza: siamo zona arancione. E la velocità con la quale siamo arrivati in zona arancione ci dice quanto corra il virus. E la proiezione dell'Rt la prossima settimana è preoccupante.

Ultimo aggiornamento: 12:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA