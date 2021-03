Vaccino Astrazeneca, Veneto e Friuli VG ritirano il lotto "sotto inchiesta"

Bloccata la somministrazione del lotto per la morte sospetta in Sicilia di un militare: la Direzione centrale Prevenzione e Salute delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno provveduto a bloccare immediatamente, a scopo precauzionale, l'utilizzo del lotto di vaccino Astrazeneca ABV2856, come da indicazione dell'Aifa.

In Veneto ne erano state somministrate 17.043, ma nessuno dei vaccinati ha finora segnalato effetti collaterali. Le Uls attivate per i controlli sono comunque la 1, la 2, la 4, 5, 6, 7 e la 8 (non la 3 Serenisssima e la 9 Scaligera).

Il comunicato di Aifa precisa che: “non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e gli eventi segnalati”. La sorveglianza ed il ritiro precauzionale sono da interpretare come una procedura a garanzia della sorveglianza e della sicurezza per le persone a cui il vaccino viene proposto.

Ulss Padova

L'Ulss di Padova ha ritirato 850 dosi del lotto di vaccino Astrazeneca sul quale oggi la stessa azienda farmaceutica ha lanciato un'allerta, per casi di gravi reazioni avverse. L'Ulss 6 Eeuganea ricorda peraltro che la Regione del Veneto ha già provveduto a bloccare l'utilizzo del lotto. Le dosi di AstraZeneca - precisa l'Ulss - vengono inoculate a personale della scuola, dell'Università e lavoratori dei servizi pubblici essenziali fino alla coorte 1956; la campagna vaccinale rivolta a questo target di popolazione non subirà rallentamenti in quanto saranno utilizzate 14mila dosi AstraZeneca di altri lotti di cui l'Ulss 6 Euganea è fornita.

«È opportuno precisare - prosegue la nota dell'unità sanitaria - che a livello regionale è attivo un monitoraggio costante delle reazioni avverse che, finora, non ha fatto registrare episodi di rilievo, ma solo eventi lievi che si possono comunemente verificare dopo l'erogazione di un vaccino».

Situazione Fvg

Lo rende noto il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. «In relazione alla decisione di vietare l'utilizzo sul territorio nazionale del lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca - afferma Riccardi - la Regione conferma di aver ricevuto un quantitativo di dosi del lotto segnalato. Dal momento in cui ci è giunta la comunicazione, le dosi in nostro possesso sono state poste immediatamente accantonate e messe a disposizione degli uomini del Nas che procederanno al sequestro».

