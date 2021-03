Zona rossa nazionale a Pasqua, lockdown in tutta Italia dal 3 al 5 aprile: Regioni gialle diventano arancioni. L'Anci: ristori subito o rischio tensioni

A Pasqua e pasquetta tutta l'Italia sarà zona rossa. Il provvedimento sarà infatti preso dal 3 al 5 aprile per tutte le regioni. È questa l'intenzione del governo secondo quanto emerge dalla riunione con Regioni ed Enti Locali. Al vertice, per l'esecutivo partecipano la ministra per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini e il ministro della Salute Roberto Speranza. Presenti anche il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro e il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli. «Disponiamo di una zona rossa di carattere nazionale, naturalmente eccetto le regioni in zona bianca», sottolinea Speranza. Tra le misure restrittive presentate da Speranza c'è quella che nelle prossime settimane (dal 15 marzo al 6 aprile), le zone gialle vengono portate in arancione e l'ingresso in area rossa sarà più tempestivo: tutte le regioni che hanno incidenza settimanale superiore a 250/100mila verranno inserite nell'area con le misure più severe attraverso lo strumento delle ordinanze del Ministro della Salute. Il coprifuoco resta invariato: si resta a casa dalle 22 alle 5.

APPROFONDIMENTI IL CASO Milano, troppa folla in Darsena: blocchi agli ingressi, navigli a... LA MAPPA Zona rossa e arancione, che differenza c'è? Scuole,... GLI EFFETTI Lazio zona rossa, i presidi: «Si torna in Dad? Danni...

Superare l'area gialla rispetto al diffondersi della variante inglese. Un'ipotesi di lavoro sarebbe quella di far passare in arancione le regioni ancora in area gialla, per gestire il periodo oggetto del Dl. È quanto avrebbe affermato il Cts nel corso della durante l'incontro dei ministri della Salute e delle Autonomie con le Regioni e gli enti locali e a cui gi stessi tecnici hanno partecipato.

Zona rossa e arancione, che differenza c'è? Scuole, spostamenti, ristoranti: cosa si può fare

Dal vertice emerge anche che le nuove misure restrittive anti-Covid all'esame del governo saranno valide dal 15 marzo al 6 aprile in base a un decreto leggecon gli Enti locali. «Subito dopo questo incontro ci sarà un Consiglio dei ministri, nel quale verrà approvato un decreto legge, e non un Dpcm, per nuove misure anti-Covid. Il premier Draghi e questo governo ritengono importante coinvolgere il Parlamento e avere un confronto con tutte le forze politiche. Il nuovo provvedimento, con ogni probabilità, entrerà in vigore dalla giornata di lunedì 15 marzo», avrebbe detto la ministra Mariastella Gelmini, secondo quanto si apprende, all'incontro con gli Enti locali.

«Purtroppo siamo di fronte a numeri che impongono ulteriori restrizioni. Ma i ristori siano varati tempestivamente, in contemporanea con le misure: rischiamo altrimenti gravi tensioni sociali. Fondamentale è anche dare garanzie sulla sicurezza dei vaccini». Così il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, durante la riunione convocata dal governo sulle misure contenute nel Dl che sarà approvato in giornata.

Spostamenti

Ma cosa cambierà con le nuove modifiche? Ad esempio ora non viene più consentito spostarsi verso abitazioni private per far visita ad amici e parenti (neanche una sola volta al giorno). Non solo, a differenza di quanto accaduto fino a questo momento, in zona rossa chiudono anche barbieri, parrucchieri e tutte le attività che si occupano di cura della persona. Per quanto riguarda i ristoranti invece, i provvedimenti sono quelli ormai noti. Per cui serrande abbassate tutto il giorno, se non per consegne a domicilio o asporto (fino alle 18 per i bar, fino alle 22 per i ristoranti). Inoltre, anche in zona rossa, si può svolgere individualmente attività motoria ma solo all’aperto, in prossimità della propria abitazione e con obbligo di mascherina.

Locali chiusi l’asporto però è permesso

È una delle misure più impattanti sulla quotidianità pandemica degli italiani: in zona rossa bar, ristoranti e pasticcerie devono restare chiusi. Sono consentite però le consegne a domicilio e anche l’asporto. Tuttavia quest’ultimo, come prescritto dal Dpcm del 6 marzo, per i bar o tutte le attività senza cucina è vietato a partire dalle ore 18.

Lezioni da casa per gli studenti di ogni ordine

In zona rossa sono sospese tutte le attività didattiche in presenza. Le classi di ogni ordine e grado da lunedì dovranno quindi adottare la dad, eccetto che per laboratori o alunni con disabilità o bisogni educativi particolari.

Le limitazioni sono valide anche per le università, dove tutte le attività formative e curriculari, allo stesso modo, si svolgono a distanza.

Serrande giù per i negozi ok solo agli alimentari

In zona rossa restano aperti tutti i negozi o quasi. Fanno infatti eccezione le attività che si occupano di abbigliamento, calzature o gioielli. Chiusi inoltre, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Serranda giù anche per barbieri, parrucchieri e in genere per tutti coloro che si occupano di cura della persona.

Consentito fare sport all’aperto

È consentito fare sport in forma individuale, ma solo nei pressi della propria abitazione e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. A differenza della zona arancione, in rosso vige inoltre l’obbligo di utilizzo della mascherina. Restano invece ovviamente chiuse anche palestre e piscine.

Raggiungibili le abitazioni di proprietà

Ponendo che è sempre permesso rientrare presso la propria residenza, è consentito spostarsi verso le seconde case. Come chiarito dalle Faq le si può infatti raggiungere anche in zona rossa a patto che siano disabitate, ci si sposti solo un nucleo familiare, e soprattutto si possa provare di averne titolo, affitto o proprietà, da prima del 14 gennaio. Niente affitti brevi dunque.

Ultimo aggiornamento: 11:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA