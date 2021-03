Le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto, l'assessore Lanzarin: «Continuano a crescere i positivi e i ricoveri, situazione preoccupante»

La diretta oggi, mercoledì 10 marzo 2021, per le ultime notizie sulla pandemia da Coronavirus in Veneto. E' assente il governatore Luca Zaia impegnato in incontri istituzionali.

Sono 5 i distretti sanitari veneti che da domani (uno da venerdì) vedranno tornare in didattica a distanza al 100% gli studenti dalla seconda media (compresa) in su.

APPROFONDIMENTI IL PUNTO Luca Zaia in diretta oggi, «Contagi, preoccupano Padova,... IL PUNTO Luca Zaia in diretta oggi. ​«Perché vaccini approvati... NORDEST Zaia: "Test fai da te al supermercato come in Germania" L'OPERA Zaia: «Policlinico di Padova sia finanziato anche con Recovery... NORDEST Zaia: «Perché vaccini autorizzati dalla Fda non possono...

L'ordinanza sulla SCUOLA --> Scarica il documento integrale

L'assessore regionale Manuela Lanzarin ha preso il posto del Governatore citando i dati: sono 1571 i positivi nelle ultime 24 ore, numero che continua a crescere e ci preoccupa. Questo su oltre 43mila tamponi con incidenza quindi del 3,70% . Ad oggi 30.788 positivi. Per quanto riguarda gli ospedali i ricoveri totali sono 1.504 (+48 su ieri) e le terapie intensive 166 (+6).

Medici di base

Ieri - ha spiegato l'assessore Lanzarin - abbiamo incontrato i medici di medicina generale che sono oltre 3.100 in Veneto: abbiamo definito l'accordo per le vaccinazioni che discende da quello nazionale. Abbiamo ragionato su 3 tipologie: vaccinazioni a domicilio per i soggetti più fragili (rimborso di 18.90 euro ad accesso più la spesa di 6,16 per la dose), in caso di vaccinazione in ambulatorio sono state pattuiti 6.16 euro a inoculazione. Terza tipologia di intervento per strutture esterne nel proprio distretto con lo stesso costo. I rappresentanti dei medici ci hanno chiesto 24 ore per rispondere. Martedì prossimo faremo la delibera di giunta in Regione se arriveranno, come credo, le firme sull'accordo.

Scuole

Un altro distretto, l'Alto Vicentino, si aggiunge ai 5 che già hanno chiuso le scuole dalla 2. media in su. Ha superato i 250 contagi ogni 100mila abitanti ed è quindi scattato ciò che è stato previsto dall'ordinanza di ieri.

Numeri dell'epidemia

Il dottor Luciano Flor, dg della sanità regionale: «Dal secondo giorno abbiamo oltre 50 ricoveri al giorno, nel senso di differenza con i dimessi, quindi la fase è di picco. Si sta avviando una nuova ondata. Non so se sia la terza o la quarta, ma i numeri dicono che siamo in crescita e si devono prendere provvedimenti. Il piano di sanità pubblica dovrà scattare con i correttivi, ovvero chiudere alcune altre attività a causa dell'andamento. Dovremo essere pronti per il fine settimana. Dal 24 febbraio stiamo aumentando e cresce l'incidenza dei positivi oggi quasi al 4% dei tamponi effettuati. La crescita non è più lenta, purtroppo»

Vaccini

Fra le categorie vaccinate - ha proseguito Flor - abbiamo benefici contro la pandemia, soprattutto fra i sanitari e le Rsa, la strada intrapresa è quindi giusta. Ad oggi vaccinate 446.000 personee e proseguimao con vigore. In marzo prevediamo di fare 470 mila vaccinazioni, il piano dice 15/17mila persone al giorno ma già da oggi saliremo a 20mila e ci prepariamo a farme 50mila al giorno in base alle dosi che arriveranno. L'ultima settimana di marzo vedrà 50mila vaccinazioni al giorno, 7 giorni su 7. Elastici anche gli orari. Siamo pronti a consegnare le dosi anche ai medici di base con AstraZeneca e si dovrebbe partire già da sabato o al massimo da lunedì negli ambulatori.

Pfizer non ha ancora aumentato le dosi di fornitura e noi comunque ce ne teniamo una quota minima di riserva per i richiami, anche ieri sono stati 4.700 sulle 15mila vaccinazioni totali.

Con 50mila vaccinati al giorno potremmo arrivare a vaccinare tutti i veneti in 5 o 6 mesi al massimo a partire da aprile quindi entro fine ottobre. Ma dipende dalle forniture altrimenti dovremo riformulare il piano.

Lavorano in proprio con vaccini forniti da noi alcune categorie: forze armate e università.

A noi servono infermieri oltre che medici per fare le vaccinazioni. Dovremo depotenziare alcune strutture ospedaliere riconvertendo personale, altrimenti non potremo arrivare a 50mila vaccini al giorno.

La diretta di oggi

Il bollettino

Nuovo balzo in avanti dei contagi Covid nel Veneto, che registra 1.561 casi di positività nelle ultime 24 ore. I decessi sono 14. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti da inizio epidemia sale a 346.436, quello delle vittime a 10.023. Peggiora ancora la situazione negli ospedali, dove sono 1.504 i letti occupati da malati Covid (+48 rispetto a ieri). Nei reparti non critici vi sono 42 pazienti in più, nelle terapie intensive la crescita è stata di 6. I 1.561 nuovi positivi sono stati scoperti con l'effettuazione di 43.993 tamponi , pari ad una incidenza del 3,60%.

Picco Covid in Veneto

Picco del Covid in Vento previsto fra tre settimane. «Noi non abbiamo la sfera della verità, dobbiamo accompagnare giorno dopo giorno, attivare i provvedimenti previsti dalla sanità pubblica, noi abbiamo i malati e la responsabilità delle cure». Previsioni con il modello matematico? Difficili da fare secondo Zaia, la stessa chiusura delle scuole cambia adesso le carte in tavola. Previsti provvedimenti restrittivi da parte della Regione? «Per adesso no», ha risposto il presidente.

Ultimo aggiornamento: 13:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA