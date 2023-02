Truffa criptovalute, ai soci Nft contestati anche i reati di riciclaggio e autoriciclaggio

TREVISO - Vengono contestati anche i reati di riciclaggio, autoriciclaggio, e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ai soci della trevigiana Nft, indagati dalla Procura di Treviso per una serie di presunte truffe legate a speculazioni sulle criptovalute. Lo rende noto l'avvocato Matteo Moschini, che rappresenta i clienti-investitori a cui la società aveva proposto l'investimento promettendo rendimenti elevati, ma che da tempo non ha più dato notizie.

Nei confronti dei soci è stata avanzata l'ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata. Due di essi, Christian Visentin ed Emanuele Giullini, erano stati arrestati a Dubai per un'inchiesta della magistratura locale, e la Guardia di Finanza ha eseguito sequestri di beni per 2 milioni di euro. Sono state individuate - riferisce il legale - alcune decine di agenti, subagenti o segnalatori, tutti retribuiti direttamente o indirettamente dalla Nft.