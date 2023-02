Truffa Nft, la Procura di Treviso indaga anche per associazione a delinquere. Martani: «Continuiamo a ricevere querele» Videointervista

TREVISO - Caso Nft, a Treviso si indaga anche per associazione a delinquere oltre che per truffa e abusivismo finanziario. La Procura di Treviso ha attivato la Guardia di finanza per avere informazioni più circostanziate sull'arresto di Emanuele Giullini. Si indaga anche sulle eventuali misure a carico del socio Christian Visentin, entrambi a Dubai. Queste le parole del procuratore Marco Martani (nel video): «Attiveremo anche ambasciata e ministero degli esteri, se necessario. Seguiamo con attenzione questa vicenda. E' una frode che coinvolge tante persone, continuiamo a ricevere querele».

Videointervista di Maria Elena Pattaro