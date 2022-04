Prosecco-Prosek, Zaia dà l'affondo al Vinitaly: «Chiederemo i danni, questo nome ci appartiene» Video

VERONA - Il presidente del Veneto Luca Zaia torna a parlare della questione Prosecco-Prošek croato, annunciando che verranno chiesti i danni per il riconoscimento in ambito europeo dell'etichetta del vino croato con lo stesso nome: «Prošek, questo nome è nostro. C'è una riserva del nome con un decreto del 2009 che firmai quand'ero Ministro, riconosciuto dall'Europa, e c'è il pronunciamento dell'Unesco che, nel 2019, ha dichiarato Patrimonio dell'Umanità le Colline del Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene».

Prosecco contro Prosek: la prova della cartina geografica antica

Del tema Prošek Zaia ha parlato stamane al Vinitaly con il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini. «C'è pure una motivazione storica - ha ricordato Zaia -. Le prime citazioni del nome Prosecco, con riferimento al vino, risalgono infatti al XIV secolo, ed esiste una cartina geografica storica in cui la città di Prosecco, situata poco a occidente di Trieste, è denominata Proseck, in ragione dell'assoggettamento, in quel periodo storico, dell'area al dominio asburgico».

Prosek, nome ingannevole

«Questo non è il nostro Prosecco, ma è un prodotto che crea solamente confusione nel mercato dei vini italiani e veneti, ma soprattutto nel consumatore - conclude il governatore - Dobbiamo andare all'attacco contro la menzione speciale del Prošek chiedendo i danni. Rovesciamo la visione e facciamo togliere quel nome ingannevole dalle etichette croate».