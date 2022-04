Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, 104 milioni di bottiglie nel 2021

CONEGLIANO - Il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg ha chiuso il 2021 con 104,7 milioni di bottiglie per un valore di 621,4 mln di euro pari ad una crescita del 18% sul 2020. «L'aumento del 18%, in valore, che supera l'aumento in volume (14%) - rileva Elvira Bortolomiol, Presidente del Consorzio - è il riconoscimento dell'impegno di un'intera comunità». «Le vendite nel 2021 si sono distribuite per il 59% in Italia e per il 41% all'estero» - afferma il prof. Eugenio Pomaric - In termini assoluti, cresce in valore e in volume sia il mercato interno (+16,5 in volume e + 24,7 in valore) sia quello estero (+11,4% in volume e +8,9% in valore)». In Italia,ancora prevale in termini di volumi e valori le Centrali d'acquisto che hanno una quota del 46,3% in volume e del 40,8% in valore; seguite dal comparto Ho.re.ca che si assesta sul 25,8% in volume e 30,3% in valore; e i grossisti sul 18,7% in volume e 17,2% in valore. L'e-commerce, che rappresenta una quota del 2,4% in volume, rispetto al 2020, cresce del 39,8% in volume e del 52,5%. All'Estero il primo mercato è UK con +18,2% in volume, in assoluto 9,6 mln di bottiglie e 50,2 mln di euro in valore (+7,5%); poi la Germania con 7,6 mln di bottiglie (+10,5%) e 47,2 mln di euro (+10,4%); la Svizzera che si assesta sui 6,2 mln di bottiglie (+9,2%) e 31,3 mln di euro in valore (8,8%). In netta ripresa gli Usa che recuperano rispetto al 2020 con un +43,5% in volume e +40,6% in valore. Ad oggi il 35,4% delle aziende ha consolidato la vendita attraverso le piattaforme e-commerce, e il 34,7% procede alla vendita attraverso contatto diretto per e-mail o sito aziendale e consegna a domicilio. Il 27,8% delle realtà della Denominazione ha consolidato un approccio nuovo alla ricerca di nuovi canali di vendita e il 23,6% ha sviluppato una propria piattaforma e-commerce per gestire in autonomia le vendite online.

