Prošek-Prosecco, la battaglia per la denominazione oggi in sessione plenaria al Parlamento europeo

Prošek-Prosecco, la battaglia per la denominazione si discute oggi, giovedì 17 febbraio 2022, in sessione plenaria al Parlamento europeo di Strasburgo. «Aspettiamo al varco la Commissione Ue perché è finito il tempo dei tentennamenti», aveva annunciato nei giorni scorsi la leghista Mara Bizzotto, promotrice dell’iniziativa. La richiesta di riconoscimento del vino liquoroso croato con il nome Prosek, contro cui l’Italia ha dimostrato la più totale contrarietà, viene dibattuta e portata alla conoscenza di tutti i deputati. Questo risultato è stato fortemente voluto dagli europarlamentari italiani e porta ben oltre le aule della commissione agricoltura un tema importante per tutte le denominazioni. Molti stati europei, Francia e Germania in primis hanno già dichiarato di condividere la battaglia italiana contro la Croazia.

Ieri intanto il vino italiano ha incassato una vittoria data dalla decisione di Bruxelles di non dichiarare la bevanda potenzialmente cancerogena e di approvare un testo equilibrato sui potenziali rischi di zuccheri e alcool per la salute. L’auspicio è dunque che anche sul tema Prosek la UE comprenda il potenziale pericolo di una decisione che favorisca la Croazia.



IL DOSSIER SUL PROSEK



Le ultime tracce pubbliche della procedura europea risalgono allo scorso 9 novembre, quando il ministero delle Politiche agricole aveva inviato a Bruxelles la memoria di 14 pagine, contenente i motivi tecnico-giuridici di opposizione alla domanda di protezione della menzione tradizionale presentata dalle autorità croate. Da allora non se n’è più saputo nulla. Sono due i quesiti che Bizzotto pone in aula alla Commissione guidata da Ursula von der Leyen.

Il primo: «Nella riforma del sistema delle indicazioni geografiche dell’Ue, come intende rafforzare le norme che disciplinano le denominazioni, le omonimie e le evocazioni, per assicurare la massima tutela a tutte le Dop e le Igp di fronte a qualsiasi tentativo di frode?».

Il secondo: «Come intende garantire la capacità dell’Ue di difendere, sia nel mercato interno sia in quello extraeuropeo, le denominazioni Dop/Igp/Ig/Stg dai molteplici tentativi di utilizzo fraudolento o strumentale da parte di Paesi, organizzazioni o società private?».



IL CONFLITTO CON LA DOP ITALIANA PROSECCO

Le domande sulla strategia europea verranno formulate a partire dalla vicenda che riguarda il vino del Nordest. La premessa sarà che «la richiesta di riconoscimento della denominazione “ Prosek”, non contemplata nel trattato di adesione all’Ue della Croazia, confligge chiaramente con la Dop italiana “Prosecco”, riconosciuta e protetta dal diritto dell’Ue, che tutela oltre 8.000 produttori italiani». Secondo l’esponente della Lega, «la Commissione Ue, con la pubblicazione in Gazzetta della richiesta di denominazione “ Prošek”, ha creato un pericoloso precedente che mette seriamente a repentaglio l’intero sistema delle Dop e delle Igp nell’Ue».