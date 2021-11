Prosecco-Prosek, Zaia: «Abbiamo un toponimo del 1300, la Croazia non può usare quel nome». Centinaio: «Ora se ne dovà occupare direttamente Draghi»

VENEZIA - Il sottosegretario di Stato nel governo Draghi al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio è al fianco di Luca Zaia nella battaglia per la tutela della denominazione del Prosecco contro il croato Prosek. Se ne è parlato oggi a Palazzo Balbi, durante la diretta del presidente Zaia.

Questa mattina, martedì 2 novembre, si è tenuta una riunione proprio su questa battaglia. «Prima del 2009 chiunque poteva produrre - ha detto Zaia - e imbottigliare come Prosecco, adesso non si può più fare. Se passa il principio che chiunque possa usare nomi simili per i prodotti allora l'Europa diventa una Babele. Anche lo Champagne vive le stesse difficoltà. Noi abbiamo portato le nostre ragioni, la fondante è che ci sono delle mappe che partono dal 1300 che mostrano che la città di Prosecco vicino Trieste da allora si chiamava Prosek: il toponimo che ha dato origine al nome è lo stesso del nome conteso».

Il sottosegretario Centinaio ha spiegato che questa è stata l'ultima riunione della task force ministeriale e si è tenuta in Veneto. «L'Europa dovrebbe tutelare le denominazioni europee - ha commentato - l'Italia ne ha più di tutte e se ora l''Europa accetta di accettare un percorso sul Prosecco non rende merito al lavoro fatto dal nostro Paese e dei tanti che hanno denominazioni. Si potrebbe aprire una falla al sistema delle denominazioni, si viene meno a quelle denominazioni che fino ad oggi sono tutelate. Vogliamo tutelare il Prosecco e tutte le denominazioni italiane in generale. Ho visto in Brasile nella stessa vigna produrre Prosecco e Champagne: il nemico non è solo in Europa. La riteniamo una questione nazionale, abbiamo già chiesto al presidente del Consiglio Draghi di occuparsene direttamente. Entro il 20 novembre presenteremo il nostro dossier. Abbiamo ragioni storiche e giuridiche per portare a casa il risultato».