Montebelluna. Incidente mortale: due vittime e 3 feriti. Scontro frontale tra una corriera della Mom e un furgone lungo la Bassanese

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Incidente mortale oggi pomeriggio, sabato 14 ottobre, a Montebelluna. Sulla base delle prime informazioni lo schianto è avvenuto attorno alle 15.45 in via Bassanese e ha coinvolto un furgone e una corriera della Mom. Hanno perso la vita due persone (Pietro Gallina e Ruggero Priarollo) e tre sono rimaste ferite, di cui una in gravi condizioni.

I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dal furgone le tre persone che erano a bordo.

Per due di loro il medico del 118 non ha potuto far altro che dichiararne la morte. La terza persona è stata stabilizzata dai sanitari del Suem e trasferita in ospedale. Ferito anche l’autista del bus e uno dei sei passeggeri a bordo, pure loro portati in pronto soccorso. Sul posto la polizia locale. Intervento di soccorso dei vigili del fuoco ancora in corso.

Le vittime

Una delle vittime si chiama Pietro Gallina, 80 anni, ed è deceduto sul colpo, l'altro passeggero del furgone, Ruggero Priarollo di 75 anni, è stato rianimato ma anche per lui non c'è stato nulla da fare. Entrambi sono residenti a Montebelluna. Sul posto uno dei due figli di Gallina e la sorella.

La dinamica

La dinamica è ancora da chiarire, due le ipotesi principali. Il furgone viaggiava da Montebelluna a Caerano di San Marco mentre la corriera della Mom viaggiava in senso opposto: il furgone potrebbe aver sorpassato l'altro veicolo. Ma c'è anche una seconda ipotesi, potrebbe esserci un terzo veicolo coinvolto. Si tratterebbe di una Fiat Panda. «L'autista ha cercato di sterzare a destra - il presidente di Mom, Giacomo Colladon - ma non ce l'ha fatta ad evitare il furgone - racconta - che si è schiantato alla sua altezza. Il bus ha tutti i video dell'impatto. Non è sicuro, comunque, si tratti di tentativo di sorpasso».

Secondo quanto riferito da uno dei ragazzi che si trovava sul pullman, «il furgone proveniente da Montebelluna andava a forte velocità e, sorpassando una Panda, non è riuscito a rientrare in carreggiata, schiantandosi contro il pullman che veniva dalla direzione opposta». I testimoni non hanno dubbi: «Il furgone viaggiava ad una velocità talmente elevata - racconta un altro passeggero - che dopo l'impatto si è girato su se stesso di 180 gradi, in pratica mettendosi nella stessa direzione di marcia della corriera». Dopo lo schianto i sette passeggeri sono stati fatti scendere e raccolti nell'area di servizio lì vicina.