di Denis Barea

CORNUDA - Le lancette dell'orologio delle verità corrono veloci verso l'ora in cui sarà finalmente fatta luce sul mistero della morte di Sofiya Melnyk, la 43enne ucraina il cui cadavere è stato ritrovato sui pendii del Monte Grappa la mattina della vigilia di Natale . I rilievi del Ris di Parma sulleritrovate all'interno della macchina della donna e icorso dell' autopsia effettuata l'altro ieri , sono le tessere mancanti di un puzzle che, una volta completato, disegneranno una volta per tutte l'identikit dell'assassino.Nel baule delladi Sofiya, trovata parcheggiata a Maser pochi giorni dopo il ritrovamento del cadavere del compagno, suicida all'interno dell'abitazione della coppia, sono state trovate. Sangue, pur in quantità minime, è stato trovato anche sul volante dell'auto. Sotto le unghie della 43enne è stato trovato materiale biologico. Si tratterebbe die potrebbe essere. Sofiya avrebbe insommache ha lasciato tracce sul suo corpo, traumi e lesioni compatibili con una caduta da grande altezza ma soprattutto con tante botte, pugni e forse anche calci inferti alla testa, alle braccia, alle gambe e all'addome...