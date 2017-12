di Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORNUDA - La vita disi è chiusa in Italia, in un modo violento e in un notte di novembre. Ma quando questa splendida ragazzadecide di lasciare definitivamente l'Ucraina e tentare la sorte nel Belpaese? A raccontare i primi anni della giovane Sofiya èL'uomo che per qualche anno le ha fatto da patrigno. Ed è dalle sue parole che esce per la prima volta il nome di. Sofy (come la chiamano in famiglia) arriva a Montebelluna nel 1997. Qualche anno insieme, una nuova famiglia con il patrigno italiano., decidendo di giocarsi la chance italiana. «Pascal aveva messo gli occhi su Sofiya. La adorava. E il rapporto tra Sofiya e il primo marito era in crisi. Ecco, Pascal si inserì in questa dinamica. E si prese Sofiya.»...