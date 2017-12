di Roberto Ortolan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORNUDA - Neldella 43enne Sofiya Melnyk, l'interprete ucraina svanita nel nulla, la chiave per risolvere il mistero di Cornuda . Su quel cellulare, trovato dai carabinieri, ci sarebberoa. Professionisti, imprenditori medici, ma non solo. Tutti hanno un tratto distintivo: sono. E avevano un profondo legame con la 43enne, avvenente interprete ma anche. Proprio quest'ultima attività, come sarebbe emerso dai primi accertamenti dei carabinieri, avrebbe provocato frequentidel compagno.Già da alcuni giorni i carabinieri del Nucleo investigativo di Treviso hanno iniziato a convocare, partendo dai tabulati telefonici, i contatti maschili che appaino sul cellulare della 43enne scomparsa. Da quanto filtrato i militari avrebbero chiesto se la 43enne offrisse sesso a pagamento. Tutti hanno risposto negativamente.. Un altro professionista, da quanto filtrato, avrebbe fatto sapere d'aver assistito, non visto, afatta da Pascal Daniele Albanese a Sofiya. «Dovevamo vederci - è la versione fornita - ma quando sono arrivato ho visto un uomo, che poi ho saputo essere il compagno, fare una scenata di gelosia a Sofiya. Ho girato i tacchi e me ne sono andato»...