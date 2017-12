Sofiya e quel segreto confidato alle amiche: «Voglio un figlio»

di Roberto Ortolan

CORNUDA - Un amore così grande da voler esaudire il desiderio diaveva deciso di cambiare vita. Per amore. Un sentimento profondo e incondizionato per un uomo che le aveva conquistato il cuore e che lei a sua volta aveva stregato. Per questo aveva deciso di gettarsi alle spalle tutto, cancellando gli ultimi vent'anni. Basta incontri occasionali. Aveva trovato l'uomo per costruirsi una famiglia e avere un figlio:. E così lo aveva detto anche all'uomo con il quale viveva da 16 anni: il 50enne Daniel Pascal Albanese. Glielo aveva fatto capire in mille modi, ma probabilmente il 15 novembre era stata chiarissima. «Non voglio dividere più nulla con te. Non fai più parti della mia vita. Devi andartene», probabilmente queste le parole di Sofiya. Ma lui, che aveva saputo sopportare i tradimenti di Sofiya, non poteva rassegnarsi all'abbandono.In quel momento Pascal, secondo gli investigatori, si sarebbe sentito cadere il mondo addosso. Da settimane aveva visto i cambiamenti di Sofiya. Era più allegra, spensierata e felice. Soprattutto felice. Prima per lei, donna con una cultura sopra la media, soffriva nell'essere esibita come un trofeo da chi pensava di doverla conquistare a tutti i costi. E per questo aveva smesso di frequentare altri uomini. Aveva così trovato l'amore. La sera del 15 novembre Sofiya avrebbe dovuto trascorrerla con il nuovo compagno. Una cena per giurarsi amore eterno. Ma lei cancellò l'incontro con un sms, inviato dal proprio cellulare. Ma probabilmente non fu Sofiya a spedirlo, ma chi l'aveva assassinata. Forse per crearsi un alibi. Poi il nulla. La 43enne sembrava essersi volatilizzata, spezzando il cuore dell'uomo che l'aspettava per vivere insieme a lei. Un uomo che, fino al 24 dicembre, ha sperato di vederla riapparire come per magia. E oggi non sa darsi pace e la piange disperatamente. Sapendo che non potrà più riabbracciarla...