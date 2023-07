FARRA DI SOLIGO (TREVISO) - Ultimo giorno di apertura, ieri, per l’osteria “Alla baracca” di via San Francesco a Farra di Soligo. La storica titolare Attilia Simoni, oggi 93enne, e le figlie Maria Rosa e Attilia Schena, al timone ora dell’attività con, dal 2015, la nuora Laura, hanno salutato tutti i loro clienti dopo ben 44 anni di presenza attiva. «Il lavoro c’era - testimonia Laura -. A spingerci a chiudere sono state le tante e troppe spese: non ce la facevamo più. Dopo la pandemia, sono iniziati l’aumento dei costi delle bollette di luce e gas, oltre a quelli delle materie prime. E gli ultimi aumenti sulle bollette sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso». Da qui la decisione di chiudere. Attilia era già in pensione, Maria Rosa ci andrà il prossimo anno, mentre Laura già si è messa alla ricerca di un nuovo lavoro.

La storia dell'osteria "Alla Baracca" avviata nel 1979, chiusa nel 2023

L’attività, sempre nello stabile di via San Francesco lungo la trafficata strada provinciale 32 che collega il centro di Farra alla frazione di Soligo, era stata qui avviata da mamma e figlie nel 1979, un’osteria a conduzione familiare che fin dal principio si è caratterizzata per offrire un servizio mensa ai numerosi lavoratori, in particolare operai, della zona o in transito. «Prima della pandemia - testimonia Laura - arrivavamo a pranzo a 83 coperti. Poi con il Covid i posti sono stati ridotti a 28, su due turni. Ora molti lavoratori devono fare i conti con un rimborso mensa aziendale dimezzato e quindi molti non si fermavano più nella nostra osteria non avendo l’intero costo coperto». Aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16, l’osteria “Alla baracca” ha fornito per 44 anni un importante servizio ai lavoratori per una sosta al bar e la pausa pranzo. «A noi - affermano le titolari - è dispiaciuto tanto chiudere per i nostri clienti: anche oggi (ieri, ultimo giorno di lavoro ndr) erano in tanti a salutarci a malincuore». Tra coloro che ieri sono passati all’osteria “Alla baracca”, per salutare Attilia, Maria Rosa e Laura che hanno gestito in questi 44 anni, con passione, l’attività anche il sindaco di Farra di Soligo Mattia Perencin: «Oggi (ieri ndr) è l’ultimo giorno di apertura per l’osteria e la proprietà intende ringraziare tutti i clienti e le persone che in questi anni hanno saputo apprezzare la tipica cucina di “casada” - le parole affidate ad un post su Facebook -. Mi aggiungo anch’io al ringraziamento a queste quattro donne per l’attività che in questo tempo hanno portato avanti con passione, sorriso e professionalità». Per il momento l’attività rimarrà chiusa: la famiglia ha deciso di tenersi le licenze per un anno. «Intanto l’osteria rimane chiusa, poi si vedrà nei prossimi mesi» conclude Laura.