TREVISO - La leggenda di Pinarello continuerà a vivere in Borgo Treviso: l'ex negozio storico diventa un "coffee bike bar". Il nuovo bar declinato all'amore e alla passione per le due ruote dovrebbe aprire i battenti nel mese di ottobre. «È bello vedere le piazze illuminate e con i negozi aperti - spiega Carla Pinarello - e tra un caffè e l'altro è nata questa bellissima idea». L'origine del progetto va ricercata nel rapporto di vicinanza, divenuto poi confidenza, tra Mirco e Barbara Battaggia, titolari del bar all'angolo di Sant'Agostino, e Carla Pinarello.



L'IDEA

Il caffè quotidiano diventa un piccolo rito e tra le due famiglie scatta un rapporto di affettuoso vicinato. Nel febbraio 2017 il negozio di Pinarello chiude. Ma quelle serrande abbassate lasciano un po' di amaro nei molti estimatori del marchio. Ed è così, dall'idea congiunta di Carla Pinarello e dei gestori, che matura il progetto di spostare il bar. Non più l'angolo di via Sant'Agostino ma lo storico negozio di Pinarello.



LOCALE A TEMA

Un bar qualunque? Certo che no. Tra le pareti si continuerà a respirare l'atmosfera Pinarello. Il locale, circa 80 metri quadri verrà completamente trasformato con nuova disposizione e bagni. Poi i futuri gestori cureranno l'arredo. Di certo si sa che sarà un omaggio alla storia della famiglia Pinarello, con maglie, fotografie d'antan e reliquie ciclistiche. «È un onore per noi poter avere un luogo così iconico della città» spiegano i coniugi Battaggia. Originari di Marcon, ex ristoratori, Mirco e Barbara Battaggia gestiscono da undici anni il bar all'angolo di Sant'Agostino, che è diventato punto di ritrovo per tutto il quartiere. «Anche il nuovo bar continuerà con colazioni, lunch, aperitivi nella tradizione di quanto fino ad ora fatto. E per la clientela si tratterà di spostarsi di pochi metri; diverse persone avevano chiesto alla famiglia Pinarello di affittare il locale, siamo felici che abbiano scelto di darlo a noi. Sapremo conservare la storia e la tradizione di quel luogo, creando un innovativo coffee-bike bar». Sull'insegna il nome sarà Koffee-bike bar, perchè Carla Pinarello si firma con la k sui social.



NEL SEGNO DI PINARELLO

Ed è proprio Carla a raccontare con entusiasmo il progetto. «Il negozio di famiglia era stato chiuso a febbraio dello scorso anno. Nonostante fosse libero, avevamo lasciato le vetrine con le foto di mio papà e le luci sempre accese. Nei mesi abbiamo avuto diverse richieste di affitto. Poco tempo fa è arrivata la richiesta del bar di Mirco: visto il progetto e conoscendo i titolari ci siamo detti che per noi andava benissimo. Mirco è stato bravissimo ad avere l' idea del coffee-bike bar, perchè permetterà di dare continuità alla memoria di nostro padre». Il negozio è stato appena svuotato, poi saranno fatti tutti i lavori interni l'allestimento e ad ottobre dovrebbe essere inaugurato il bar. «È bello che la piazza abbia una continuità; vedere le belle piazze di Treviso vuote è sempre un peccato. La nostra città è bellissima e ha bisogno di essere in movimento».