JESOLO (VENEZIA) - Sold out, tutto esaurito. Domani al Muretto di Jesolo sarà un tuffo nel passato, senza più le spalline e i pantaloni a vita alta di oltre tre decadi fa, ma con la musica "giusta" di quegli anni e, soprattutto, la voglia di un sano divertimento. "Solo per una notte" è il titolo che Nicola Parente, con più di tre mesi di anticipo, si è inventato per una festa che riunirà i boomer di mezzo Veneto con i dj che all'epoca (ma ancora adesso) erano garanzia di qualità. «Ho ricevuto 232 richieste di prenotazione tavoli, ne avevamo solo 50. Bruciati in un niente».

Serata anni 80 al Muretto di Jesolo



La festa al Muretto, storica discoteca di Jesolo, non è nata per caso. Nicola Parente, uno che si è inventato il mestiere di pi-erre quand'era ancora un ragazzino fino a diventare un manager nel mondo del divertimento notturno, lo scorso marzo ha voluto riaprire per una serata l'Area City di Mestre riproponendo alla consolle i dj - Mauro Ferrucci, Alex Natale - che il 23 dicembre 1989 parteciparono all'inaugurazione del locale. Quella sera di trentaquattro anni fa, in fila a "elemosinare" l'ingresso c'era anche Tommaso Vianello, il futuro Tommy Vee, poi ingaggiato da Parente per il revival. Come hanno raccontato le cronache, la serata dello scorso marzo, intitolata "La Storia", è stata un successo: i più giovani avevano quarant'anni, c'era anche qualche ottantenne. Gli ex giovani di allora. È da lì che è partita la telefonata di Stefano Rampinelli. «Il titolare del Muretto mi ha chiamato due giorni dopo l'evento mestrino proponendomi di organizzare l'apertura della stagione estiva nel locale jesolano. Al Muretto, del resto, ho lavorato per otto anni, dal 1985 al 1992».



Erano gli anni della movida jesolana, quando in disco si andava dopo la mezzanotte

La principessa Carolina di Monaco diede scandalo

Tra i locali - tantissimi - la concorrenza era accanita e il confronto era con la Costa romagnola. L'album fotografico di Nicola Parente riporta scatti memorabili. «Feci di tutto per avere al Muretto Carolina di Monaco, la principessa era a Jesolo perché il marito Stefano Casiraghi era impegnato in una gara di offshore. Vennero entrambi, li accompagnai al tavolo, per lei avevo preparato un bellissimo mazzo di fiori. E quando la principessa si alzò per andare in pista a ballare, dalla consolle non riuscii a trattenermi: "Vai Carolina!"». Era il 1989, le cronache rosa diedero ampio spazio alla notizia. «Quella sera, al tavolo con la coppia monegasca, c'era anche l'allora responsabile marketing della Diesel Maurizio Marchiori: mi ha telefonato da New York, sabato ci sarà anche lui». Nell'album fotografico di quelle notti jesolane ci sono la cantante Grace Jones, Vasco Rossi e Turbo B, all'epoca frontman del gruppo di musica elettronica tedesco Snap. E politici: «Sono stato il primo a portare in una discoteca Vittorio Sgarbi, tra i nostri ospiti c'è stato anche il ministro Gianni De Michelis».

Casco Rossi alla discoteca Il Muretto di Jesolo



Dj in consolle al Muretto



"Solo per una Notte" vedrà in consolle i dj di allora: Mauro Ferrucci e Nicola Grassetto. Con loro anche Fabe Dj. Ma quale musica? «Revival», dice Parente. Che rispetto a trent'anni fa ha deciso di far iniziare le danze un po' prima: «Ingresso alle 22.30, dalle tre di notte apriremo il tetto e si ballerà sotto le stelle. E sono convinto che si tirerà tardi. Questa festa ha suscitato un grandissimo entusiasmo generazionale».

In realtà non sarà "solo" per una notte: il Muretto ha già assoldato Parente per la serata di chiusura della stagione. «Sarà sabato 16 settembre, abbiamo già venduto trenta tavoli».

Progetti futuri? A questa domanda il pi-erre mestrino sorride: «C'è una grossa novità in arrivo in ambito veneziano, ma per ora godiamoci Solo per una notte al Muretto».