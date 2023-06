Jesolo. Gli anni '90 tornano a essere protagonisti al Muretto per una serata dedicata al pubblico adulto

JESOLO (VENEZIA) - Il pubblico e la musica erano quelli di trent'anni fa. L'atmosfera quella dell'epoca d'oro delle disco, quando Jesolo nel mondo della notte faceva tendenza in tutta Italia.

Successo per "Solo per una notte", l'evento organizzato sabato alla discoteca Il Muretto dal famoso pr mestrino Nicola Parente. Una serata-evento dedicata esclusivamente ad un pubblico adulto, a chi andava a ballare negli anni '90 e oggi ha dai 40 anni in su. Il risultato è stato un successo oltre le aspettative, con la musica iniziata già alle 23.15 e la pista piena già a mezzanotte. In consolle i dj Nicola Grassetto e Mauro Ferrucci, con l'apoteosi raggiunta sulle note di "Siamo figli delle stelle" remixata con il tetto del locale appositamente aperto.

«È stata una notte di grandi emozioni racconta Nicola Parente, per due ore vocalist in consolle come negli anni '90 - un grande successo. Personalmente è stato come riavvolgere il nastro della mia vita. In tanti mi hanno confidato che non mettevano piede in questo locale da 30 anni, in molti poi mi hanno chiesto di organizzare eventi simili una volta al mese ma oggettivamente è difficile».

Nella realtà un'altra data nella realtà è già stata fissata: sabato 16 settembre, sempre al Muretto e sempre con lo stesso spirito revival.

LA "APP"

Sabato notte ha inaugurato la stagione anche il Vanilla Club con oltre 3mila persone e una serata all'insegna del successo anche per la nuova App che permette di tracciare gli ingressi e bannare i comportamenti inappropriati. Il sistema è stato progettato con un'attenzione particolare alla privacy e al rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali. «Non siamo sorpresi del successo della serata commenta il patron Luciano Pareschi - Ci auguriamo che sia di buon auspicio per tutta la stagione. Il trend iniziato lo scorso anno sta continuando: la voglia di divertimento sicuro caratterizza anche l'estate 2023. I nostri sforzi concentrati sull'app che consente di identificare chi all'interno del locale ha comportamenti inadatti, sono stati premiati. Del resto i titolari delle discoteche hanno l'obbligo di garantire l'ordine e la sicurezza negli ambienti che gestiscono. L'ingresso è gratuito e sarà consentito solo attraverso la registrazione, oggi l'app conta più di 50.000 download».

Per la prima serata a scaldare la consolle è stato il dj Stefano Mattara.

La stagione proseguirà fino ai primi di settembre: in programma le serate Ladies Night e Icons of 90s -Top of The Pops, in calendario tutti i venerdì.