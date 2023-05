JESOLO - Gli anni d'oro della musica e della dolce vita. Per una notte alla discoteca il Muretto si tornerà a rivivere i mitici decenni 60, 70 e 80. Un modo per evocare i tempi in cui, nella storica discoteca di via Roma Destra, fondata nel 1961, si esibivano artisti del calibro di Mina, Ray Charles, James Brown, Vasco Rossi, Adriano Celentano, e l'Equipe84, giusto per citarne alcuni. La nuova gestione del locale, arrivata lo scorso giugno, ha deciso così di omaggiare quei fantastici anni il primo giugno con uno show a tema: "Imagine", pensato e organizzato con I-Productions Events, storico ideatore del progetto visivo del party Flower Power, insieme al Pacha di Ibiza.



ATMOSFERA VINTAGE

L'atmosfera sarà quindi quella che ha fatto ballare diverse generazioni, per tre storici decenni. La serata sarà caratterizzata da tre momenti: la cena, a partire dalle 20.30, con lo chef Tino Vettorello; il dopocena, dalle 22, con lo show live di Alessandro Ristori & The Portofinos (inizio previsto per le 23); il musical, dalla mezzanotte, con la selezione musicale dei dj di Ibiza Joan Ribas e Nicolas Ripoll.



NUOVO FORMAT

Per quanto riguarda "Imagine", si tratta di un format che partirà dal club jesolano con questo primo appuntamento, con l'ambizione di diventare un evento replicabile nei più importanti locali italiani e internazionali. Ed è per questo motivo che grande attenzione verrà riservata alla scenografia, al servizio bar, agli spettacoli di alcuni tra i più importanti performer al mondo e all'atmosfera che circonderà gli ospiti in tutti e tre i differenti atti. Ritmi pop, rock e soul in una notte che profuma di incenso e fiori, e che farà brillare lo spirito. Non una semplice selezione musicale, ma un vero e proprio evento a tema, in cui è quindi fortemente consigliato un "dress code" da figli dei fiori. La discoteca aprirà quindi le porte ai nostalgici, che per una notte potranno rivivere i momenti della propria adolescenza e giovinezza, ma anche ai giovani (sopra i 21 anni) curiosi di conoscere un modo nuovo, seppur appartenente a epoche passate, di vivere il club, scoprendo la musica di Beatles, Janis Joplin, Rolling Stones, Bee Gees, Jefferson Airplane, tra gli altri, da dopo la mezzanotte. O addirittura partecipando prima allo show del grande Alessandro Ristori, che riporterà la musica suonata dal vivo nello storico locale, come succedeva ai tempi di Mina di altre stelle. Sempre al Muretto sarà festa anche il 2 giugno con The Martinez Brothers e Pasaboys, mentre il 10 giugno ci sarà l'evento "Solo per una Notte" organizzato da Nicola Parente.