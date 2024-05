JESOLO - La ricerca dell'oggetto appuntito con cui è stato ucciso il tabaccaio di Jesolo continua a ritmo serrato, nella convinzione che l’eventuale ritrovamento potrebbe segnare una svolta nelle indagini dell’omicidio: praticamente ogni metro dei terreni intorno all’abitazione è stato setacciato. È uno degli aspetti principali delle indagini dei Carabinieri di Jesolo, con i colleghi della compagnia di San Donà e del nucleo investigativo veneziano, per cercare di risalire all’autore e individuare il movente dell'assassinio di Roberto Basso, il 64enne trovato morto nella sua camera da letto, nella casa di proprietà in via Antiche Mura, nell'immediata periferia della città. L'uomo, rinvenuto privo di vita lunedì mattina dal fratello Andrea, secondo indiscrezioni presentava delle ferite alla testa, riconducibili ad un oggetto appuntito, ma anche delle lesioni sul collo che potrebbero far pensare ad un tentativo di strangolamento (anche se non si esclude che potrebbero essere state provocate dalla caduta).