MESTRE - Incidente sul raccordo Marco Polo, Jeep e autocisterna finiscono fuori strada e precipitano nella scarpata: due feriti. ​Illeso un minore.

Incidente sul raccordo Marco Polo, Jeep e autocisterna finiscono fuori strada e precipitano nella scarpata: due feriti. Poco dopo le 15.30 di oggi, mercoledì 8 maggio, una vettura e un’autocisterna che trasportava gasolio sono state coinvolte in un incidente al km 1+600 ovest del raccordo Marco Polo, tra Venezia Aeroporto e lo svincolo Favaro Dese, in direzione Tangenziale di Mestre. Entrambi i veicoli sono finiti fuori carreggiata, sulla scarpata che costeggia il tratto autostradale. Feriti i conducenti dei due mezzi, illeso un minore a bordo della Jeep. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale di Venezia.

I SOCCORSI

Sul posto sono intervenuti, oltre alla polstrada, i vigili del fuoco, anche con mezzo NBCR, il soccorso stradale e gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete, coordinati dal centro operativo di Mestre, per le operazioni di presegnalazione e assistenza: il personale CAV ha disposto la chiusura di una corsia per permettere i soccorsi e il recupero dei veicoli coinvolti: in particolare per il mezzo pesante servirà procedere prima allo svuotamento del carico di carburante e quindi al recupero con autogrù.

A causa del restringimento di carreggiata il traffico procede su una sola corsia di marcia e si stanno verificando code in prossimità dell’incidente per chi viaggia verso la tangenziale