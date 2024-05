JESOLO - Bambina di 12 anni investita sulle strisce pedonali. Si tratta dell'incidente stradale accaduto ieri pomeriggio lungo via Correr, nella zona est del Lido. Il sinistro si è verificato attorno alle 15, lungo il rettilineo che collega la zona di piazza Milano a piazza Torino. Immediato l'allarme. Una volta stabilizzata dal personale del 118, la ragazzina è stata trasferita in codice giallo all'ospedale di San Donà. La dodicenne è stata travolta dall'auto guidata da un uomo della zona dopo essere scesa dallo scuolabus, di ritorno da scuola. Arrivata alla fermata, è scesa dal bus per attraversare la strada in corrispondenza delle strisce pedonale. Secondo la ricostruzione della Polizia locale, proprio in quel momento sarebbe sopraggiunto un camion che si sarebbe fermato per consentire alla ragazzina di attraversare. A sopraggiungere però sarebbe stata un'altra auto che avrebbe superato il camion travolgendo la dodicenne. L'automobilista avrebbe tentato di tutto per evitare l'impatto, ma senza riuscirci. Travolta dall'automobile, la piccola stata sbalzata sull'asfalto. Agghiacciante la scena che si è presentata sotto gli occhi delle altre persone.

I SOCCORSI

Immediato l'allarme. A intervenire è stata l'ambulanza del pronto soccorso di via Levantina il cui personale ha prestato le prime cure alla studentessa. Una volta stabilizzata, la ragazzina è stata trasferita in ambulanza all'ospedale di San Donà dov'è stata sottoposta ad accertamenti per traumi alle braccia. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia locale per i rilievi di legge: raccolte anche le testimonianze dell'automobilista e dell'autista del camion. La scena dell'incidente ha spaventato le famiglie della zona. Molti residenti, dopo aver sentito l'urto, sono usciti per seguire le varie operazioni, pensando in un primo momento al peggio.

STRADA A RISCHIO

Non è la prima volta che in questa strada si verificano gravi incidenti stradali. La scorsa estate un cittadino bengalese aveva perso la vita dopo essere stato travolto da un'auto mentre in sella alla sua bicicletta stava andando al lavoro. Alcuni anni fa, invece, una donna aveva perso la vita dopo essere stata investita da un'automobile. Per questo anche ieri i residenti hanno chiesto l'installazione di dossi per limitare la velocità.