ASOLO - Sarà effettuata l'autopsia per fare chiarezza sul decesso di Hadel Alvarez Hernandez, lo studente 18enne di Casella d'Asolo stroncato da un infarto lunedì nella cucina di casa. L'esame, in programma stamane, è stato richiesto dai genitori, Madelin e Cristofer, ancora scioccati dall'improvviso decesso del loro ragazzo. Come ultimo gesto, donerà gli organi. Oggi, 14 febbraio, sarà fissata anche la data del funerale, che sarà officiato nella chiesa di Sant'Apollinare a Casella, venerdì o sabato. La famiglia pensa anche a una veglia.

LA FAMIGLIA

«È un dolore che non passerà mai. Il mio bambino adesso non ci sarà più, niente ci potrà consolare». È devastato dal dolore il patrigno Cristofer, che quel figlio l'ha cresciuto come fosse suo. È stato lui a trovarlo riverso a terra verso le 13 e a prestargli i primi soccorsi, pensando che stesse soffocando: «Ho praticato 10 pressioni sul petto - racconta - Ho fatto la respirazione bocca a bocca e liberato le vie respiratorie». Cristofer a un certo punto pensava si stesse riprendendo: «Ero talmente agitato che mi sembrava di sentire il suo battito; poi i medici mi hanno spiegato che quello che sentivo era il mio». La madre, che era al piano di sopra con i due figli più piccoli non si era accorta di nulla, finché ha sentito il trambusto. Ha avuto un malore ed è stata portata all'ospedale. Ieri era a casa: «Mia moglie è sedata e passata da crisi di pianto a momenti di appannamento. È come se la nostra vita si fosse fermata, come se non avesse più un senso». Cristofer ripensa alla scorsa estate: «Hadel si sentiva stanco, affaticato. La mamma lo aveva portato al pronto soccorso per fare dei controlli, gli avevano messo l'holter». Dai risultati sembrava essere tutto nella norma. Gli avevano prescritto degli integratori. «Anche quando si era iscritto in palestra gli avevano fatto dei controlli ed era risultato tutto a posto. Siamo fortunati ad avere tantissima gente, amici parenti e i compagni di Hadel che in questi giorni ci stanno vicini. Ma nostro figlio non potrà darcelo indietro nessuno».

LA SCUOLA

«Vorremmo ricordarlo con il sorriso sulle labbra, ricordare tutta la gioia che ci ha donato. Al rientro a scuola (domani, ndr) faremo un momento di riflessione con i compagni e ci sarà un simbolico mazzo di fiori sul suo banco». Il direttore del Cfp di Fonte Andrea Mangano esprime il dolore dell'istituto per la tragica scomparsa del giovane. «Siamo veramente sconcertati. Hadel era uno studente educato e tranquillo che frequentava il secondo anno di operatore servizio alle vendite. È una perdita incolmabile per la nostra comunità scolastica. Siamo senza parole. In questo momento di dolore, esprimiamo la nostra più sincera vicinanza a tutta la sua famiglia e ai suoi amici e nostri allievi commenta il direttore Mangano Al nostro rientro a scuola ci sarà un momento di riflessione coi i compagni di classe di Hadel. Ci sarà un simbolico mazzo di fiori sul suo banco, dove lui sedeva, studiava, condivideva la sua voglia di vivere e fare esperienze con i professori e i compagni. Era un ragazzo che portava tanta allegria all'interno del gruppo classe». «Per stare vicini alla famiglia di Hadel, abbiamo pensato di scrivere con i suoi compagni di classe alcuni pensieri in un poster, che poi consegneremo loro in segno della nostra vicinanza», aggiunge don Paolo Magoga, presidente della Fondazione Opera Monte Grappa. Sulla tragedia interviene anche il primo cittadino di Asolo, Mauro Migliorini: «Desidero esprimere a nome mio e di tutta la città di Asolo il profondo dolore e senso di smarrimento per una perdita così tragica. A pochi giorni di distanza dalla morte di Timothy Dal Bello, sia la comunità di Casella d'Asolo sia il Cfp di Fonte si trovano nuovamente ad affrontare una tragedia. Alla famiglia il nostro cordoglio, la nostra vicinanza, ma anche tutta la disponibilità per qualsiasi necessità».