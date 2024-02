Malore improvviso. Cuoco trovato morto dalla compagna in casa a Marghera: tradito dal cuore a soli 35 anni

MARGHERA (VENEZIA) - Una tragedia improvvisa, che ha scioccato gli amici e i colleghi di Esmail Mozafare, 35enne afghano morto la sera di sabato scorso nella sua casa di Marghera.

A dare l'allarme la compagna del giovane che, intorno a mezzanotte, ha chiamato i soccorsi dopo averlo trovato privo di vita. Il ragazzo sarebbe morto in seguito a complicanze cardiache dovute alle patologie di cui soffriva.

Esmail, originario di Kabul, dal 2020 lavorava come cuoco capo partita in un ristorante a Venezia. Sui social gli amici lo ricordano come «un bel ragazzo dal cuore d'oro, sempre presente ad aiutare tutti».

«Ti ho voluto molto bene - scrive Barbara Kant - per il tuo coraggio e la tua forza d'animo. Che la vita ti sia lieve». Sarà possibile salutare Esmail venerdì 16 febbraio dalle 11.00 alle 12.00 presso l'obitorio del cimitero di Mestre, dove sarà sepolto.