ARCADE (TREVISO) - Questa mattina alle 10 in chiesa ad Arcade sarà celebrato il funerale di Luca Gargiulo, stimato professore di matematica e padre di famiglia. Gargiulo, originario della Campania, si è spento l’altro ieri all’età di 46 anni a causa di un aneurisma, pochi giorni dopo essere stato ricoverato in ospedale a Treviso. Lascia la moglie Daniela Aucelli e i figli di 9 e 11 anni.



IL CORDOGLIO

Il Comprensivo Luzzatti di San Polo di Piave -Gargiulo insegnava nel plesso di Cimadolmo- ha espresso il proprio cordoglio attraverso un messaggio pubblicato sul proprio sito. Ben visibile un fiocco nero in segno di lutto. L’amministrazione comunale di Cimadolmo in una nota commenta: «È una giornata molto triste. Ci ha lasciato il professore Luca Gargiulo, insegnante di matematica nella nostra scuola secondaria. Persona squisita, con cui abbiamo avuto il piacere di collaborare, viveva il suo lavoro con grande passione ed era sempre propositivo per rendere migliore l’offerta formativa verso i ragazzi che amava e che lo amavano». La nota prosegue: «La scuola, affiancata dall’amministrazione comunale, si è subito mobilitata per offrire supporto agli studenti, particolarmente toccati da questa drammatica notizia. Esprimiamo alla famiglia e alla comunità scolastica le nostre più sentite condoglianze e invitiamo ognuno di noi, nei propri ruoli, a fare il possibile per stare vicino ai ragazzi nell’affrontare questo momento molto duro». Il suo stile pedagogico ha lasciato un segno indelebile nella comunità scolastica di Cimadolmo, dove ha insegnato per anni. In seguito alla notizia della sua morte, la scuola e l’amministrazione si sono mobilitate per offrire supporto psicologico agli studenti.



COMUNITA’ SOTTO CHOC

Anche la comunità di Arcade, dove Gargiulo risiedeva con la sua famiglia, ha espresso profondo cordoglio per la sua perdita. Il sindaco Domenico Presti ha ricordato Gargiulo come «un papà stupendo, una persona buona e dolce, sempre molto vicina ai figli, che frequentano il Comprensivo di Spresiano, qui ad Arcade». Ma tutto il Comune si è unito al cordoglio: «Ci uniamo al cordoglio per la scomparsa prematura del nostro caro amico Luca, stringendoci tutti in un unico abbraccio. Ti salutiamo con la frase che ha voluto scegliere la tua famiglia, per dirti addio. Non c’è nulla che sostituisce l’assenza di una persona cara. Più bello e pieno è il ricordo, più difficile è la separazione, ma la gratitudine regala nel dolore una gioia tranquilla. Si indossa la bellezza del passato come un dono prezioso in sé». L’addio a Luca Gargiulo è stato fissato per questa mattina alle 10, nella chiesa parrocchiale.