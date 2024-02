Padova. Addio a Francesco Cassandro, giornalista e scrittore

PADOVA - É morto a 71 anni Francesco Cassandro, giornalista e scrittore. Nato a Vigonza, Cassandro è stato vicecapocronista al Gazzettino ed è autore di diverse pubblicazioni.

La carriera

Saggista prolifico, Cassandro viene ricordato dai colleghi come un bravissimo giornalista e una persona perbene. Ha diretto la rivista "Dossier" e per anni è stato capo ufficio stampa del Comune e della Provincia di Padova. É stato collaboratore delle testate "L’Eco di Padova", "Sette Giorni Veneto", "Difesa del Popolo" e "Il Giornale di Vicenza".

Il suo primo romanzo

Quando la moglie è scomparsa ha scritto “Profumo di mughetto” (Alba Edizioni), il suo primo romanzo, in cui affronta proprio il lutto di una persona cara. Racconta la storia di Roberto, giornalista in pensione, che ha perso la moglie a causa di un cancro e non riesce ancora ad accettarne l’assenza. Un giorno Roberto si risveglia in ospedale in seguito a un malore improvviso: ad accoglierlo c’è Anna, una giovane donna che da quel momento lo aiuterà ad affrontare il lutto per la perdita di Luisa. Anna, però, è una figura avvolta dal mistero e con il passare del tempo Roberto farà sempre più fatica a scinderla da quella della moglie morta. Una toccante narrazione, sospesa tra mistero e sentimento, che spazia attraverso temi delicati e profondi, quali il fine vita, l’elaborazione del lutto, la fede, l’amore eterno.