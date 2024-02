STRA - È uscito di strada ed è finito contro il ponticello di un’abitazione. È stato portato in ospedale in gravi condizioni il giovane conducente, A.Z, 19enne di Stra. Il giovane, ieri mattina alle 7.30, stava percorrendo via Barbariga alla guida della sua Fiat Panda quando a un certo punto, probabilmente a causa dell’asfalto viscido, ha perso il controllo dell’auto. La macchina è finita nel fossato accartocciandosi contro la struttura in cemento. Alcuni testimoni, assistendo alla scena, hanno dato l’allarme e prestato i primi soccorsi.

Sul posto si sono arrivati gli agenti del comando integrato della polizia locale dei Comuni di Noventa Padovana, Sanonara, Stra e Vigonza, il Suem e i vigili del fuoco. I pompieri hanno lavorato a lungo per estrarre il ragazzo dall’abitacolo dell’auto. Poi, preso in carico dal personale medico del 118, il 19enne è stato trasferito in ospedale a Dolo. Il giovane ha riportato la frattura di entrambe le gambe: grave, quindi, ma non in pericolo di vita.

L’incidente si è riflesso sulla viabilità locale: per permettere i rilievi e i soccorsi, infatti, è stato necessario rallentare il traffico lungo la strada. La situazione è tornata alla normalità verso la metà della mattinata. La polizia locale cercherà di approfondire quali siano state le cause dell’incidente anche se non vi sono stati altri veicoli o persone coinvolti. Non si esclude la possibilità che si sia trattato di un colpo di sonno, di un malore o di un momento di distrazione. Si aspetta anche di sentire, ovviamente, la versione dell’automobilista. È possibile anche che il ragazzo abbia frenato all’improvviso per qualche motivo e che sia mancato l’attrito necessario a causa dell’asfalto bagnato.