​FELTRE - Si è spento domenica nel centro riabilitativo di Motta di Livenza il 47enne Cristian Dalla Palma, colpito da un malore nella sua stalla di Vellai sei mesi fa. L’ultimo saluto all’uomo sarà dato giovedì alle 15 nella chiesa parrocchiale della frazione feltrina di Vellai.



IL MALORE

Era il 25 luglio scorso, Cristian Dalla Palma, allora 46enne, era nella sua stalla a Vellai come tutti i giorni a prendersi cura dei suoi animali. Un malore improvviso però lo ha fatto accasciare a terra, privo di sensi. A ritrovarlo a terra, casualmente, un rappresentante che era passato in stalla per fargli visita. Immediata la chiamata al 118 e l’arrivo dei sanitari dall’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre. Fin da subito le sue condizioni sono apparse gravi, tant’è che un lungo periodo lo ha trascorso in terapia intensiva, in coma farmacologico, all’ospedale Cà Foncello di Treviso dov’era stato elitrasportato da Falco 2. Una doccia fredda per questa famiglia che tanti lutti ha subito nel corso degli anni; questo anche perchè Cristian non aveva mai dato segnali di un qualche malessere. Dopo un lungo periodo di coma farmacologico, Dalla Palma è stato risvegliato ed è stato trasferito al centro di riabilitazione specializzato di Motta di Livenza doveva aveva iniziato a dare qualche timido segnale di miglioramento, nonostante i danni dal punto di vista fisico e neurologico fossero stati particolarmente importanti.



LA SCOMPARSA

Domenica però il quadro clinico è precipitato con un nuovo malore che non ha lasciato scampo al giovane allevatore. Il suo cuore ha smesso di battere per sempre, lasciando nello sconforto la mamma Rita, la moglie Serena e la figlia Camilla, e in generale tutta la comunità di Vellai che lo conosceva e lo apprezzava per la sua attività e il suo impegno. I funerali dell’allevatore si terranno nel pomeriggio di giovedì nella chiesa parrocchiale di Vellai.



L’IMPEGNO

Cristian, residente a Villabruna insieme alla sua famiglia, di professione faceva l’allevatore, portando avanti la stalla che aveva nella frazione di Vellai. Una passione, quella per gli animali, che aveva ereditando da papà Pietro Dalla Palma scomparso nel febbraio 2023 a 87 anni. Cristian era persona impegnata nel mondo degli allevatori, impegnato nel consiglio della Cooperativa Lattebusche e all’interno dell’associazione Coldiretti. Una vita travagliata quella di Cristian che ha dovuto sopportare la perdita di entrambi i suoi fratelli, Vittorio e Danilo. Ora questo improvviso malore che si è portato via anche lui a soli 47 anni.