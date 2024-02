Piacenza d'Adige. Donna cade dalle scale e muore, la tragica scoperta dopo ore

PIACENZA D'ADIGE (PADOVA) - Tragedia a Piacenza d'Adige, nella Bassa padovana, dove nella mattinata di oggi - giovedì 1 febbraio - i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rivalon 260 per soccorrere una donna di 83 anni - Elena Lanterna - di cui non si avevano notizie: era morta da ore. A chiamare il 115 sarebbe stata una cugina della donna, allarmata perché la parente non rispondeva alle telefonate e al campanello.

I pompieri del distaccamento di Este sono arrivati con un mezzo e cinque operatori e, saliti con una scala al primo piano, hanno fatto irruzione nell'abitazione rompendo un vetro. I vigili del fuoco hanno visto la donna priva di sensi a terra, che giaceva riversa sui gradini delle scale. Inutili tutti i tentativi di soccorso del personale medico: Elena Lanterna era morta da ore. A determinare il decesso potrebbe essere stata una caduta accidentale. Sul posto era presente anche il sindaco di Piacenza d'Adige, Primo Magri.