LAMON - Sono stati i famigliari, quando intorno all’ora di pranzo giovedì sono andati a trovarlo nella sua casa in centro a Lamon, a trovarlo senza vita. Dario Poletti, 55 anni, che non soffriva di alcuna patologia, era morto da alcune ore: ucciso nella notte da un infarto fulminante. L’uomo, che era conosciutissimo e stimato sia per il suo lavoro come marmista che per il suo impegno civico, aveva perduto il papà in giovane età, anche in quel caso a tradire il genitore fu un infarto. I funerali si terranno lunedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Lamon.

Per tutta la giornata di ieri si sono susseguiti i messaggi di cordoglio sui sociale e in paese. «Ieri è mancato improvvisamente il nostro amico Dario Poletti», scrivevano i donatori di sangue di Lamon che hanno tracciato un ricordo del 55enne. «È stato una persona disponibile e sempre attenta ed interessata alla situazione dei Donatori di sangue della sezione di Lamon - si legge nel post -, di cui per molti anni ha fatto parte sia come donatore che come consigliere all’interno del direttivo ricoprendo anche la carica di cassiere per diversi mandati. Ha scelto di abbandonare” il Direttivo solo nel momento in cui la sua mamma ha avuto bisogno del tuo supporto. Ciao Dario, ti ricorderemo sempre per la tua voglia di fare, per l’amicizia e la bontà che ti hanno sempre caratterizzato. Fai buon viaggio e veglia su di noi».

Tra chi ha condiviso il suo cordoglio anche Donatella Boldo. «La notizia è stata un fulmine a ciel sereno - dice ancora provata dall’accaduto -. Come tanti paesani il sentimento è di profonda tristezza. Dario era speciale. Un grande lavoratore. Gentile, sempre solare nonostante la vita a volte ti metta alla prova era un piacere fermarsi a chiacchierare con lui. A volte mancano le parole e si aprono le pagine dei ricordi».

Con azienda in via Dell’Erba a Lamon era un artigiano di grande valore: lavorava per grandi commesse ma non rifiutava nemmeno piccoli interventi, richiesti dai suoi paesani. Tante persone che hanno avuto un aiuto da Dario che ieri alla vista delle epigrafi apparse in paese sono rimaste sgomente per una morte prematura e così improvvisa. A dare l’annuncio della del decesso di Dario Poletti le due sorelle, i cognati i nipoti e i parenti tutti: «Si ringrazia quanti parteciperanno alla mestra cerimonia».