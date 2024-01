MONTEBELLUNA (TREVISO) - A soli 47 anni, un infarto che lo ha colpito nella sua abitazione, in modo subdolo e inatteso, ha strappato alla vita e ai suoi affetti Fernando Frignani. Originario di Volpago, dove era nato e cresciuto in via San Pio X e dove aveva frequentato le scuole dell’obbligo, Fernando, Nando per gli amici, abitava ora a Busta di Montebelluna con la moglie Katia e la figlia Carlotta, cui era legatissimo. Lascia anche il suocero Luigino Pozzobon, il fratello Luigi e tante persone che gli volevano bene. L’ultimo saluto gli verrà dato lunedì 22 alle 15 nel Duomo di Montebelluna, dove domani alle 18 sarà recitato il rosario. In tutti resta il dolore per la fine di un uomo che da piccolo aveva dovuto convivere con la morte prematura della mamma.