San Martino di Lupari. Sbanda al volante e si schianta, 20enne gravissima in terapia intensiva: si ipotizza un malore

SAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA) - Lotta tra la vita e la morte in un letto d'ospedale della Terapia intensiva dell'ospedale di Padova una ragazza di vent'anni che lunedì sera 15 gennaio alle 19,30 mentre si trovava al volante della sua auto si è schiantata in via Remondina a San Martino di Lupari.

I medici stanno facendo di tutto per salvarla, ma la prognosi resta riservata.

Tra le cause che hanno portato all'improvvisa fuoriuscita autonoma gli investigatori dell'Arma della Compagnia di Cittadella che procedono non escludono alcuna ipotesi. A cominciare da un malore improvviso. Nell'immediatezza dei fatti la giovane è stata trasportata in ospedale a Cittadella, ma visto il quadro clinico preoccupante, si è convenuto di accompagnarla all'ospedale di Padova. Viste le condizioni critiche dell'automobilista, il mezzo è stato sequestrato, come disposto dal pubblico ministero di turno Benedetto Roberti. Dopo attenti accertamenti gli inquirenti avrebbero escluso la complicità di terzi. La ragazza, insomma, avrebbe fatto tutto in autonomia. Pare soffrisse di problematiche

fisiche e questo potrebbe aver scatenato un malessere improvviso che l'ha fatta sbandare. Nella carambola non sono rimasti coinvolti ulteriori mezzi. A San Martino dove la ragazza è conosciuta e apprezzata, ora si attende un miracolo.