Malore a Moriago della Battaglia. Camionista raggiunge la destinazione della consegna poi muore nell'abitacolo del Tir fuori dalla Colomberotto Carni

MORIAGO DELLA BATTAGLIA (TREVISO) - Camionista trovato morto nell'abitacolo del suo Tir, il malore subito dopo aver raggiunto la destinazione. La vittima, un 62enne di nazionalità greca, stava trasportando un carico di carne ed aveva appena raggiunto il luogo della consegna, l'azienda Colomberotto Carni.

Ad accorgersi del mezzo fermo in via Montegrappa a Moriago della Battaglia con a bordo il camionista, gli operai che hanno immediatamente chiamato i soccorsi ma per l'uomo non c'è stato niente da fare.