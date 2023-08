SACILE - Una visione inquietante, ieri mattina, davanti agli occhi di molti sacilesi, a due passi dal centro. Una scia composta da macchie di sangue in sequenza che si protraevano per una ventina di metri. Ha suscitato una certa comprensibile apprensione, venerdì mattina, tra residenti e commercianti di viale Lacchin e via Dante Alighieri. Da dove arrivasse tutto quel sangue è stato chiaro fin da subito: qualcuno era finito addosso ad una delle vetrine, l'ultima, di quello che fino a non molto tempo fa era il negozio di abbigliamento per bambini Original Marines, all'angolo tra le due vie. Un vetro che non è antisfondamento, ma comunque di buon spessore, almeno sei millimetri, che rompendosi deve aver ferito un giovane e provocato un forte rumore avvertito anche da chi abita ai piani più bassi dei palazzi vicini. Racconta una signora che risiede al secondo piano dell'edificio vicino. «Erano passate da poco le 22, pioveva e ho sentito un botto che mi ha spaventato. Sono scesa a vedere e poco distante ho visto due ragazzi, credo poco più che adolescenti, che si allontanavano. Uno sembrava aiutare l'altro». Le tracce a terra sono in effetti evidenti e di facile lettura. La coppia ha girato l'angolo camminando per alcuni metri e attraversando poi viale Lacchin, probabilmente in cerca di aiuto. Le macchie di sangue si fermano a pochi metri dal negozio di kebab e poi sembrano tornare indietro. «Poco dopo è intervenuta un'ambulanza», testimonia una seconda signora anche lei della zona. Riferisce dell'evidente agitazione di uno dei ragazzi, l'amico, non il ferito, e di un intervento delle forze dell'ordine. In effetti una pattuglia dei carabinieri si è fermata per accertare cosa stesse accadendo. Secondo quanto rilevato dai militari dell'Arma, l'autore del danno era un giovane sacilese poco più che ventenne che aveva sfogato un momento di rabbia incontrollata tirando un cazzotto alla vetrina. Pessima idea ovviamente, dato che rompendosi il vetro l'ha ferito al dorso di una delle due mani. Sembra non si tratti di una ferita particolarmente seria, nonostante la più che discreta quantità di sangue che ha sparso per la strada. Il giovane si è anche guadagnato una denuncia per danneggiamento che la proprietà del negozio ha sporto ieri mattina ai carabinieri. Tutto sommato il ventenne può dire di essersela cavata con poco, poteva andargli decisamente peggio. A futura memoria e per dissuaderlo da inopportune repliche gli arriverà il conto da saldare per la vetrina andata distrutta.