SACILE - «Una volta eravate voi che venivate da noi in Argentina, adesso siamo noi che torniamo qui». Parole di Fernando Petrillo nell'unico momento in cui accenna un sorriso pensando alla sua difficile situazione umana. ' fuggito da un lavoro sicuro, per 15 anni ha guidato i camion della raccolta dei rifiuti, per venire in Italia, la terra di suo papà Pasquale, nato a Matera in Basilicata ed emigrato da giovane a Buenos Aires.