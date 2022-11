Verona. Sfonda la vetrina del negozio con un cestino dei rifiuti: 29enne arrestato

VERONA – Ha preso il basamento di pietra di un cestino e ha sfondato la vetrina di un negozio in centro storico. Il fatto è accaduto ieri, 6 novembre, poco dopo la mezzanotte. Un 29enne in evidente stato di alterazione, di origini indiane, ha mandato in frantumi la vetrina del negozio "Victoria" in via Mazzini con la base in pietra di un cestino dei rifiuti e poi è scappato verso piazza Bra.

Alcuni passanti hanno assistito alla scena e hanno chiamato la polizia. Quando la volante è arrivata in piazza Bra, gli agenti hanno individuato subito l'uomo: nella mano sinistra teneva il blocchetto della serratura preso dalla porta d'ingresso del negozio, nella destra aveva ancora in mano la cornice del cestino. Il 29enne, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e la persona, è stato arrestato per danneggiamento aggravato e tentato furto aggravato.