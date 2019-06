Ubriaco perde il controllo dell'auto, sfonda vetrina e distrugge negozio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONEGLIANO - Ubriaco perde il controllo dell'auto, sbanda, sfonda una vetrina e danneggia gravemente un negozio. E' successo questa notte in via Xl Febbraio a Conegliano all'incirca all'1.40. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 che hanno trovato l'automobilista visibilmente ubriaco. L'uomo è stato portato in ospedale. Il negozio ha riportato gravi danni, oltre alla vetrina andata in frantumi è stato sfondato anche il muro della facciata dell'attività commerciale. Questa notte i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la struttura e rimosso la vettura.