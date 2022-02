Sfondano la vetrina con una Giulietta rubata e prendono sei mountainbike del valore di 40mila euro

CITTADELLA - Sfonda la vetrina con un'auto rubata e poi ruba sei costosissime biciclette per un valore di 40mila euro. Alle 4 di questa mattina, 25 febbraio, i carabinieri sono intervenuti in via G. Galilei 13 a Cittadella presso il negozio di biciclette “Brain Cycles” dove poco prima avevano sfondato la vetrata con una Giulietta risultata poi rubata il mese scorso a Teolo Treponti. Una volta all'interno hanno rubato sei mountainbike del valore commerciale di 40mila euro. Le biciclette sono state tutte caricate su un Fiat Ducato rubato poco prima a Cittadella e ritrovato poi abbandonato, ovviamente vuoto. Ora è caccia ai ladri.