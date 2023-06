PORDENONE - La “ricaduta” del Pordenone tra i dilettanti non scalfisce la spinta del tifo, tanto di compiere anche un blitz notturno al Bottecchia. Sull’affetto del fan club Pn Neroverde 2020 non ci sono mai stati dubbi, ma anche gli ultras Bandoleros, Supporters e Gomiti Alti dicono la loro. «Risorgeremo ancora - hanno pubblicato i primi sui loro social -, non è la prima volta che ci troviamo in situazioni difficili. Ci rivolgiamo a tutti quelli che hanno il Pordenone nel cuore: non mollate, la salita sarà lunga e faticosa ma torneremo più forti di prima. Vi aspettiamo allo stadio, per spingere la squadra verso la riconquista di palchi ben più nobili di quelli che ci aspettano nelle prossime stagioni. Che sia San Siro o Vallenoncello, avanti ultras, avanti Pordenone».

Scendono poi in campo i Gomiti. «Preparate le damigiane, adesso tocca a noi - avvisano con un post -. In campo giocheranno dilettanti, nei chioschi ci misureremo con i veri professionisti. Non lasceremo i nostri colori e siamo pronti a ripartire, in qualunque categoria. Non ci interessa quale. Portiamo con noi tutte le emozioni vissute, le amicizie nate in questi anni e le migliaia di chilometri macinati in giro per l’Italia». Inevitabile, vista la denominazione, la conclusione: «In alto i cuori e i gomiti».

Martedì mattina, probabilmente per il fatto che si trattava di una giornata lavorativa, i tifosi (tranne 12 irriducibili) avevano disertato la zona antistante il Tribunale nella prima udienza di richiesta di fallimento. La “riscossa” è maturata nella notte tra giovedì e venerdì, poche ore dopo il verdetto del Collegio che ha visto il Pordenone uscire dal Tribunale con 60 giorni di tempo per cercare di salvare il titolo sportivo. Supporters e Bandoleros hanno voluto lanciare - a modo loro - un ulteriore segno di vicinanza alla società e soprattutto al presidente Mauro Lovisa, che in questi anni ha regalato loro tante soddisfazioni sportive. Risalendo le gradinate della vecchia “casa dei ramarri”, il Bottecchia, dove sono state scritte le pagine più belle del club, tra canti, cori e fumogeni, è stato appeso uno striscione la cui foto è stata postata sui loro profili social. «Ultras: oltre la categoria». Al cancello di un casolare di periferia, sulla via del De Marchi, è apparso infine uno striscione neroverde: «Anca in promosion, sempre forsa Pordenon».