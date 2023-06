Il Tribunale ha deciso: sessanta giorni di tempo per salvare il Pordenone calcio

PORDENONE -. Sessanta giorni di tempo per salvare il Pordenone calcio Il Tribunale di Pordenone, riunito in camera di consiglio (presidente Lanfranco Maria Tenaglia, giudice relatore Roberta Bolzoni, giudice a latere Lucia Dall’Armellina), questa mattina, giovedì 22 giugno, ha esaminato la domanda del Pordenone Calcio Srl di ammissione a una delle procedure di regolazione della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Preso atto che risulta pendente domanda per l’apertura della liquidazione giudiziale - si legge in una nota del Tribunale - è stato fissato il termine di 60 giorni ai fini del deposito, a cura della società debitrice, della proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilita. In seconda ipotesi verrà considerata la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione. Il Tribunale ha nominato commissario giudiziale Gianluca Vidal di Venezia, che vigilerà sulla procedura.